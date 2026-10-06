Tomac: România trebuie să iasă cu bine din această criză politică. Un vot pentru viitorul guvern a devenit o obligaţie patriotică

Consilierul onorific al preşedintelui, europarlamentarul Eugen Tomac, care a fost prima propunere de premier a lui Nicuşor Dan, spune că România trebuie să iasă cu bine din această criză politică și că un vot pentru viitorul guvern Luca Niculescu este mai mult decât un angajament politic, a devenit o obligaţie patriotică.

„Îi urez mult succes premierului desemnat, Luca Niculescu! România trebuie să iasă cu bine din această criză politică”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.

El arată că cetăţenii aşteaptă de la clasa politică asumare, nu calcule.

„Un vot pentru viitorul guvern este mai mult decât un angajament politic, a devenit o obligaţie patriotică”, subliniază Tomac, citat de News.ro.

Eugen Tomac a fost primul premier desemnat de preşedintele Nicuşor Dan, după căderea Guvernului Bolojan, în luna mai, în Parlament. Acesta nu a ajuns la votul Parlamentului, depunându-şi mandatul după ce nu a reuşit să strângă o majoritate care să voteze executivul propus de el, format din tehnocraţi.

Marţi, preşedintele a semnat decretul de desemnare a lui Luca Niculescu pentru postul de premier, acesta având la dispoziţie 10 zile pentru a prezenta în Parlament lista Cabinetului său şi programul de guvernare, dar şi pentru negocieri politice care să-i asigure cele 233 de voturi necesare învestirii Guvernului.

Editor : M.B.