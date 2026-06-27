Eugen Tomac a declarat că întâlnirea dintre Adrian Veștea și reprezentanții AUR a fost o greșeală de imagine și a subliniat, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, că el a exclus din start orice dialog cu formațiunea condusă de George Simion, despre care a afirmat că „joacă fără reguli”.

Tomac a criticat dur modul în care AUR face politică și a explicat că, din perspectiva sa, o astfel de întâlnire nu era oportună.

„Lidershipul partidului AUR este unul care joacă fără reguli și, din acest punct de vedere, pentru mine, dialogul cu ei a fost exclus din start. Faptul că în ziua votului, candidatul la funcția de premier, premierul desemnat, domnul Veștea, a luat această decizie împreună cu cei cu care a dorit să formeze majoritatea, este strict decizia domniei sale”, a spus Tomac.

„Cred că era mai potrivit să nu aibă loc această întâlnire”.

Întrebat dacă apreciază că președintele Nicușor Dan împărtășește aceeași opinie, Tomac a afirmat că șeful statului a trasat încă de la început o direcție clară privind orientarea politică și strategică a României.

„Nu văd de ce președintele n-ar împărtăși acest punct de vedere în condițiile în care, repet, ceea ce și-a dorit, ceea ce a și cerut atât mie, cât și sunt convins domnului Veștea, a fost să venim cu un program care să păstreze România ancorată în relația euroatlantică”, a declarat Tomac.

Acesta a insistat că decizia de a merge la sediul AUR i-a aparținut exclusiv premierului desemnat și că președintele nu a avut nicio implicare în această alegere.

„A fost strict decizia domnului premier desemnat de a merge la sediul AUR. Nu a fost decizia domnului președinte. Președintele a trasat niște linii extrem de clare”, a spus acesta.

Tomac a mai subliniat și că fiecare lider politic răspunde pentru propriile decizii și a reiterat că el a refuzat orice contact politic cu AUR.

„Din evaluarea mea, cred că până la urmă un premier desemnat își asumă responsabilitatea pentru faptele sale legat de orice dialog politic pe care îl are în Parlament. Eu, de exemplu, am ales să nu merg să discut cu cei de la AUR”, a afirmat Eugen Tomac.

„Nu l-a încurajat sau trimis președintele României pe premierul desemnat să aibă discuții cu cei de la AUR”, a conchis Tomac.

Editor : Ș.A.