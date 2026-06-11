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Tomac trimite azi partidelor politice programul de guvernare și cere noi consultări. „Suntem dispuşi să discutăm fiecare nume propus”

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Eugen Tomac. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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„Sunt dispus să analizăm”

Premierul desemnat Eugen Tomac declarat joi că va transmite partidelor politice, în cursul zilei, programul de guvernare pe care îl va propune spre validare în Parlament şi va solicita noi consultări cu acestea. El se arată în continuare dispus să discute fiecare nume propus pentru viitorul Cabinet, dacă partidele doresc acest lucru. 

„Termenul pe care îl am este să prezint duminică programul de guvernare şi lista Cabinetului. Cabinetul deja l-am prezentat partidelor. Urmează să transmitem, în cursul zilei de astăzi, programul de guvernare şi, evident, voi merge din nou să discut cu partidele politice pentru a le solicita sprijinul, pentru că între timp am reuşit să finalizez lista Cabinetului de miniştri şi programul de guvernare, tocmai pentru a discuta aplicat pe programul de guvernare. (...) Voi solicita o nouă rundă de discuţii cu partidele democratice din Parlament, tocmai pentru a identifica împreună o soluţie care poate debloca această lipsă de dialog între partide şi abordarea extrem de rigidă. Deci, politica se face pe bază de dialog şi compromis. Eu sunt un om de dreapta, dar sunt dispus să înţeleg şi exigenţele celor de stânga şi aşteptările celor de dreapta, reformatoare, deci sunt un om al dialogului şi sunt conştient de situaţia în care ne aflăm”, a declarat Eugen Tomac, joi, la Radio RFI România, potrivit Agerpres.

El a precizat că a definitivat lista de miniştri şi a transmis-o partidelor politice, subliniind că este dispus să discute fiecare nume în parte.

„Am şi transmis partidelor, atât colegilor din PNL şi USR că suntem dispuşi să discutăm, inclusiv fiecare nume din Cabinetul propus, tocmai pentru că îmi doresc să deblocăm această situaţie pe care nu noi am creat-o şi evident că suntem, atât eu, cât şi echipa mea, dispuşi la orice tip de compromis necesar pentru a debloca această situaţie atât timp cât partidele nu mai vorbesc între ele şi şi-au impus nişte bariere pe care, din ce observăm, nu doresc să-şi le depăşească. (...) Este o listă definitivă, am propuneri pentru fiecare minister, inclusiv pentru cei trei vicepremieri pe care doresc să-i prezint şi i-am propus pentru viitorul Cabinet, dar, în condiţiile în care există neclarităţi sau anumite nemulţumiri legate de numele vreunei persoane propuse, evident că sunt deschis să găsim o altă soluţie”, a mai spus premierul desemnat.

„Sunt dispus să analizăm”

Eugen Tomac a adăugat că este pregătit să accepte propuneri din partea partidelor pentru lista de miniştri, dar „într-o manieră serioasă”, nu doar pe chestiuni de interpretări.

„Dacă partidele respective vor dori să propună persoane, evident, din afara partidelor, sunt dispus să analizăm acest lucru, dar într-o manieră serioasă, nu doar pe chestiuni de interpretări, pentru că într-un Guvern independent politic poţi avea profesionişti cu convingeri de dreapta, mai moderate sau de stânga. Pentru mine este foarte important să aibă aceeaşi viziune cu Cabinetul pe care îl propun în ceea ce priveşte valorile, este foarte important să fie bine pregătiţi şi capabili să-şi asume, pentru că, acolo unde nu am reuşit să conving persoane din diferite zone de activitate din afara aparatului public, evident că am căutat să conving oameni bine pregătiţi din interiorul instituţiilor, care sunt agreaţi în linii mari de toate partidele”, a explicat Tomac.

Potrivit acestuia, România are nevoie în clipa de faţă de un Guvern pentru a rezolva urgent chestiuni care ţin de atragerea fondurilor europene din PNRR şi SAFE, dar şi de o acţiune imediată pentru repornirea economiei.

„Atât timp cât ţara stă în această situaţie de criză politică, nimeni nu este interesat de o ţară aflată într-un moment atât de fragil şi vulnerabil. Nu vin investitori, nu discută nimeni cu noi, iar presiunea este din ce în ce mai mare să găsim o soluţie”, a transmis premierul desemnat.

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Editor : B.P.

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