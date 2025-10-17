Live TV

TOP 10: Instituțiile și companiile publice cu datorii de milioane de lei la stat. Printre acestea, peste 200 de primării datornice

Data publicării:
ANAF a publicat lista instituțiilor și companiilor publice cu datorii de milioane de lei la bugetul de stat. În total, sunt peste 500 de entități datornice, iar jumătate dintre acestea sunt primării care nu și-au plătit dările. Suma totală a datoriilor depășește jumătate de miliard de lei.

Până la finalul lunii august datoriile instituțiilor și autorităților publice au ajuns la 582.901.355 lei. ANAF a publicat lista datornicilor, iar topul este deschis de: 

  1. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare - datorii de 136.532.148 lei;
  2. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare (aflat în coordonarea Ministerului Agriculturii) - datorii de 87,034,138 lei;
  3. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului - datorii de 29,137,233 lei;
  4. Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța - datorii de 17,714,575  lei;
  5. Municipiul Făgăraș - datorii de 15,951,861 lei;
  6. Serviciul Public Ecosal, companie de salubritate din Galați - datorii de 14,444,338 lei;
  7. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș - datorii de 11,206,442 lei;
  8. Comuna Nadeș (Mureș) - datorii de 8,571,515 lei;
  9. Comuna Certeju de Sus (Hunedoara) - datorii de 8,405,722 lei; 

Lista completă poate fi văzută AICI.

În total, sunt 511 instituții și companii care au datorii la bugetul de stat, iar dintre acestea 225 sunt primării - 200 de comune, 20 de orașe și cinci municipii. 

Pe lângă primării, mai au datorii la bugetul de stat și 30 de școli primare și gimnaziale, 5 licee, 26 de spitale, 2 tribunale și 5 parchete.

„Pentru a încuraja achitarea acestor sume, la începutul lunii noiembrie 2025, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe. (...)

Instituțiile și autoritățile publice pot solicita eșalonarea clasică a plății datoriilor, fără a fi necesară constituirea de garanții, datorită statutului lor juridic”, transmite ANAF.

