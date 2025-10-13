Numeroși europarlamentari români au lipsit, de la preluarea mandatului în 2024 și până acum, la aproape jumătate din ședințele Legislativului european. În topul absenților sunt social-democrații Gabriela Firea și Gheorghe Cârciu, urmați de liberalul Dan Motreanu, dar și de Cristian Terheș, ales pe listele AUR. Digi24.ro a descoperit și un caz ceva mai special: eurodeputatul Andi Cristea (PSD) nu a călcat deloc pe la ședințele de plen timp de cinci luni.

Europarlamentarii și-au început mandatul pe 16 iulie 2024, atunci când a avut loc prima sesiune plenară a noului Parlament European, la Strasbourg. De atunci și până azi au avut loc 65 de ședințe, iar mulți aleși români au lipsit la peste 40% dintre acestea.

Top 5: cine a lipsit cel mai mult

Potrivit listelor de prezență întocmite la finalul fiecărei ședințe de plen, cele mai multe absențe au fost înregistrate de Gabriela Firea, Gheorghe Cârciu, Dan Motreanu, Cristian Terheș și Claudiu Manda, aceștia lipsind la aproape jumătate din ședințele Parlamentului European din iulie 2024 și până în prezent: 29, 28 respectiv 26 de absențe înregistrate la cele 65 de ședințe.

De altfel, Claudiu Manda a avut al doilea cel mai mare număr de absențe în legislatura 2019-2024, din rândul tuturor europarlamentarilor, fiind întrecut doar de un eurodeputat grec care nu a participat la ședințe pentru că era la închisoare.

Nume Absențe Gheorghe Cârciu (PSD) 29 Gabriela Firea (PSD) 29 Dan-Ștefan Motreanu (PNL) 28 Cristian Terheș (ales pe listele AUR) 28 Claudiu Manda (PSD) 26

Topul este continuat de Dragoș Benea, Andi Cristea, Dan Nica, Virgil Popescu, Rareș Bogdan și Mihai Tudose, cu toții lipsind la peste 20 de ședințe până acum. Rareș Bogdan s-a aflat și în legislatura trecută în topul celor care au lipsit de la ședințele Legislativului European, fiind pe locul 5 într-o analiză care viza activitatea tuturor eurodeputaților.

Dragoș Benea (PSD) 25 Andi Cristea (PSD) 24 Dan Nica (PSD) 21 Virgil-Daniel Popescu (PNL) 21 Ioan-Rareș Bogdan (PNL) 20 Mihai Tudose (PSD) 20

Și-a început mandatul cu 5 luni de pauză

Social-democratul Andi Cristea, care a ocupat funcția de europarlamentar și în legislatura 2014-2019, a lipsit chiar în prima zi de muncă, pe 16 iulie 2024.

El nu s-a prezentat nici la ședințele de după, prima la care figurează prezent fiind abia în decembrie. Cu alte cuvinte, timp de cinci luni eurodeputatul nu a călcat la vreo ședință de plen.

Europarlamentari timizi: nu au vorbit deloc la dezbateri

Prezența nu este singura problemă. Mai mulți europarlamentari români nu au rostit niciun cuvânt la ședințele de plen, iar unii dintre ei nici nu se află la primul mandat.

Gheorghe Cârciu, deja campion la absențe, nu a avut nicio intervenție, la fel ca Mircea Hava și Claudiu Manda.

Dacă colegul lor, Gheorghe Cârciu, este la primul mandat de eurodeputat, atât Hava, cât și Manda au deja cinci ani în spate, fiind aleși în 2019.

Claudiu Manda se afla în aceeași situație și la încheierea mandatului trecut: zero contribuții la dezbaterile în plen. Liberalul Mircea Hava a avut ceva mai multe luări de cuvânt în mandatul anterior: cinci intervenții în cinci ani.

Redăm mai jos clasamentul aleșilor români cu cele mai puține intervenții:

Gheorghe Cârciu (PSD): 0

Mircea Gheorghe Hava (PNL): 0

Claudiu Manda (PSD): 0

Dragoș Benea (PSD): 3

Gheorghe Falcă (PNL): 5

Mihai Tudose (PSD): 5

Virgil Popescu (PNL): 6

Salariile și beneficiile

Salariul unui europarlamentar este de aproximativ 8.000 de euro net, la care se adaugă și o indemnizație de aproximativ 5.000 de euro lunar pentru acoperirea cheltuielilor cu birourile.

De asemenea, li se rambursează cheltuielile de plasare și beneficiază de o diurnă de 350 de euro/zi pentru masă, cazare și alte cheltuieli.

Prezența europarlamentarilor este importantă. Aceștia vor primi doar jumătate din indemnizația pe care o primesc pentru cheltuielile cu birourile dacă, la finalul unui an parlamentar, se constată că au participat la mai puțin de jumătate din ședințe, fără o justificare adecvată. România a trimis în Parlamentul European 33 de eurodeputați.