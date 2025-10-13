Live TV

Exclusiv Topul absenților în Parlamentul European: Gabriela Firea și Dan Motreanu, pe primele locuri. Un ales a început mandatul cu 5 luni pauză

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-10-12 at 16.25.59
Mai mulți europarlamentari români au lipsit la aproape jumătate din ședințele Parlamentului European.
Din articol
Top 5: cine a lipsit cel mai mult Și-a început mandatul cu 5 luni de pauză Europarlamentari timizi: nu au vorbit deloc la dezbateri Salariile și beneficiile 

Numeroși europarlamentari români au lipsit, de la preluarea mandatului în 2024 și până acum, la aproape jumătate din ședințele Legislativului european. În topul absenților sunt social-democrații Gabriela Firea și Gheorghe Cârciu, urmați de liberalul Dan Motreanu, dar și de Cristian Terheș, ales pe listele AUR. Digi24.ro a descoperit și un caz ceva mai special: eurodeputatul Andi Cristea (PSD) nu a călcat deloc pe la ședințele de plen timp de cinci luni.

Europarlamentarii și-au început mandatul pe 16 iulie 2024, atunci când a avut loc prima sesiune plenară a noului Parlament European, la Strasbourg. De atunci și până azi au avut loc 65 de ședințe, iar mulți aleși români au lipsit la peste 40% dintre acestea.

Top 5: cine a lipsit cel mai mult

Potrivit listelor de prezență întocmite la finalul fiecărei ședințe de plen, cele mai multe absențe au fost înregistrate de Gabriela Firea, Gheorghe Cârciu, Dan Motreanu, Cristian Terheș și Claudiu Manda, aceștia lipsind la aproape jumătate din ședințele Parlamentului European din iulie 2024 și până în prezent: 29, 28 respectiv 26 de absențe înregistrate la cele 65 de ședințe. 

De altfel, Claudiu Manda a avut al doilea cel mai mare număr de absențe în legislatura 2019-2024, din rândul tuturor europarlamentarilor, fiind întrecut doar de un eurodeputat grec care nu a participat la ședințe pentru că era la închisoare.

NumeAbsențe
Gheorghe Cârciu (PSD)29
Gabriela Firea (PSD)29
Dan-Ștefan Motreanu (PNL)28
Cristian Terheș (ales pe listele AUR)28
Claudiu Manda (PSD)26

Topul este continuat de Dragoș Benea, Andi Cristea, Dan Nica, Virgil Popescu, Rareș Bogdan și Mihai Tudose, cu toții lipsind la peste 20 de ședințe până acum. Rareș Bogdan s-a aflat și în legislatura trecută în topul celor care au lipsit de la ședințele Legislativului European, fiind pe locul 5 într-o analiză care viza activitatea tuturor eurodeputaților

Dragoș Benea (PSD)25
Andi Cristea (PSD)24
Dan Nica (PSD)21
Virgil-Daniel Popescu (PNL)21
Ioan-Rareș Bogdan (PNL)20
Mihai Tudose (PSD)20

Și-a început mandatul cu 5 luni de pauză

Social-democratul Andi Cristea, care a ocupat funcția de europarlamentar și în legislatura 2014-2019, a lipsit chiar în prima zi de muncă, pe 16 iulie 2024.

El nu s-a prezentat nici la ședințele de după, prima la care figurează prezent fiind abia în decembrie. Cu alte cuvinte, timp de cinci luni eurodeputatul nu a călcat la vreo ședință de plen.

Europarlamentari timizi: nu au vorbit deloc la dezbateri

Prezența nu este singura problemă. Mai mulți europarlamentari români nu au rostit niciun cuvânt la ședințele de plen, iar unii dintre ei nici nu se află la primul mandat.

Gheorghe Cârciu, deja campion la absențe, nu a avut nicio intervenție, la fel ca Mircea Hava și Claudiu Manda.

Dacă colegul lor, Gheorghe Cârciu, este la primul mandat de eurodeputat, atât Hava, cât și Manda au deja cinci ani în spate, fiind aleși în 2019.

Claudiu Manda se afla în aceeași situație și la încheierea mandatului trecut: zero contribuții la dezbaterile în plen. Liberalul Mircea Hava a avut ceva mai multe luări de cuvânt în mandatul anterior: cinci intervenții în cinci ani.

Redăm mai jos clasamentul aleșilor români cu cele mai puține intervenții:

  • Gheorghe Cârciu (PSD): 0
  • Mircea Gheorghe Hava (PNL): 0 
  • Claudiu Manda (PSD): 0 
  • Dragoș Benea (PSD): 3
  • Gheorghe Falcă (PNL): 5
  • Mihai Tudose (PSD): 5
  • Virgil Popescu (PNL): 6

Salariile și beneficiile 

Salariul unui europarlamentar este de aproximativ 8.000 de euro net, la care se adaugă și o indemnizație de aproximativ 5.000 de euro lunar pentru acoperirea cheltuielilor cu birourile.

De asemenea, li se rambursează cheltuielile de plasare și beneficiază de o diurnă de 350 de euro/zi pentru masă, cazare și alte cheltuieli.

Prezența europarlamentarilor este importantă. Aceștia vor primi doar jumătate din indemnizația pe care o primesc pentru cheltuielile cu birourile dacă, la finalul unui an parlamentar, se constată că au participat la mai puțin de jumătate din ședințe, fără o justificare adecvată. România a trimis în Parlamentul European 33 de eurodeputați.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
2
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
3
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
ludovic orban si klaus iohannis
4
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
Screenshot 2025-10-11 213821
5
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
"Telenovela" s-a încheiat. Mircea Lucescu a făcut anunțul, în miez de noapte
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat. Mircea Lucescu a făcut anunțul, în miez de noapte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Israelul așteaptă cu sufletul la gură eliberarea ultimilor ostatici...
racheta Tomahawk lansata de pe nava
Trump îl amenință pe Putin: „Vor să aibă rachete Tomahawk îndreptate...
Romania v Austria - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026
Toate calculele calificării la Cupa Mondială. Cum poate prinde...
Romania v Austria - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026
Mircea Lucescu, reacție după victoria României în meciul cu Austria...
Ultimele știri
„Vrăjitoarea diabolică a sayonei”. Cum vorbeşte președintele Venezuelei despre despre Maria Corina Machado, laureată Nobel pentru Pace
Mesaje și urări binecuvântate pe care să le trimiți crecincioșilor pe 14 octombrie, de Sfânta Parascheva
Serviciile secrete ucrainene știu cât de mare este flota fantomă a Rusiei. „Trebuie oprită”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
grindeanu
„E o prostie ce a spus Fritz.” Sorin Grindeanu: Nu înseamnă că, de fiecare dată când CCR respinge o lege, trebuie să pice Guvernul
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Amânarea lor este un abuz în serviciu. Unii vor să conducă fără mandat”
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu, despre reforma în administrație a Guvernului Bolojan: „Vii şi faci prosteşte, ca nişte idioţi, reduci toate acele lucruri”
dominic fritz sorin grindeanu
Tensiuni în coaliție. Dominic Fritz răspunde la atacurile lui Sorin Grindeanu: „În PSD sunt forțe care vor să nu se schimbe nimic”
ciprian ciucu
„Mi se pare inacceptabilă această urzeală.” Ciucu afirmă că alegerile pentru Bucureşti vor fi „probabil” amânate pentru primăvară
Partenerii noștri
Pe Roz
"A rămas amuzantă până la final". Diane Keaton "a trăit exact cum și-a dorit, după propriile reguli"...
Cancan
Ninge în România de miercuri, 15 octombrie 2025. Orașele care se bucură de zăpadă, potrivit meteorologilor...
Fanatik.ro
Topul salariilor din primăriile Capitalei. Ei sunt funcționarii cu lefuri mai mari decât președintele României
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Fantastic! România, aproape să joace acasă barajul pentru CM 2026 dacă batem şi depăşim Bosnia! Cum arată...
Adevărul
Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Pensia anticipată în România se lasă cu costuri usturătoare. Se schimbă legea și vei pierde mai mulți bani
Digi FM
Ultimele apariții tv ale Marinelei Chelaru. Povestea ce probleme o apasă, dar își păstra optimismul: "Sunt...
Digi Sport
Selecționer pentru România! FRF a ales înlocuitorul lui Mircea Lucescu și a primit răspunsul: ”Decizia a fost...
Pro FM
Loredana a stârnit reacții acide când s-a pozat în blugi scurți cât o fâșie de material: "Nu-și acceptă...
Film Now
Familia, pe primul loc. Kate Hudson, susținută de părinți și de frate, la o ceremonie unde a fost răsplătită...
Adevarul
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se...
Newsweek
Sute de mii de pensionari pierd bani la pensie. Care ani munciți nu sunt considerați vechime?
Digi FM
Cum arată azi, la 24 de ani, "cea mai frumoasă fată din lume". Cu ce se ocupă Thylane Blondeau
Digi World
O planetă solitară cu un apetit feroce, în spaţiul interstelar. Înghite până la 6 miliarde de tone de praf şi...
Digi Animal World
O femeie și-a dresat câinele să mârâie la bărbații care i se par periculoși: „Încerc doar să mă mențin în...
Film Now
Diane Keaton nu a fost căsătorită niciodată, dar avea doi copii. S-a iubit cu bărbați celebri, printre care...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu