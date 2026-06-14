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„Trădări și lipsa de loialitate”. Fost ministru PNL spune că există o tentativă de puci în partid

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raluca turcan
Foto: gov.ro

Raluca Turcan, important lider PNL, a venit cu un mesaj extrem de dur la adresa noului premier desemnat, coleg de partid și, de asemenea, la adresa președintelui Nicușor Dan, după anunțul Cotroceniului. Aceasta acuză tentativa de organizarea a unui puci în cadrul PNL

Raluca Turca a scris pe rețelele sociale: „Votanții președintelui Nicușor Dan se întreabă astăzi dacă #RomâniaOnestă se poate construi pornind de la trădări și lipsa de loialitate, premisele cu care pleacă la drum noul premier desemnat.
Faptul că PSD a gândit un puci în #PNL poate fi înțeles până la un punct. Știam că în partid există oameni care au împărtășit aceleași preocupări, reflexe și interese cu #PSD. Au stat împreună și la masa avantajelor personale sau de grup.
Dar ceea ce s-a întâmplat acum depășește orice așteptare.

Faptul că un prim-vicepreședinte al partidului acceptă o funcție fără o discuție cu președintele partidului spune multe despre caracter. #AdrianVeștea a fost ales în Congres în echipa lui #IlieBolojan. Loialitatea nu este un concept facultativ într-o echipă. Cum ar fi să ne construim viața în jurul unor asemenea coechipieri?
Mai grav este însă altceva.

Când un președinte de țară, ales prin votul cetățenilor și beneficiind de încrederea unei părți importante a societății, intervine brutal în viața internă a unui partid care i-a fost partener și coechipier politic, intrăm într-o zonă cu evidente valențe neconstituționale. Președintele poate fi jucător. Dar e vital să-și aleagă coechipierii corecți pentru a-și respecta mandatul.
Nu văd ce lucru bun ar putea însemna pentru țară un gest politic aflat sub aceste coordonate. Este provocată o escaladare a conflictului politic, cu consecințe foarte greu de evaluat pentru economie și toate acestea se întâmplă pentru că regulile de baza ale colaborării politice au fost aruncate la coș.

#PSD a împins #România spre un deficit de aproape 10% din PIB prin prăduirea bugetului de stat. PSD a prăbușit guvernul #Bolojan. Cel mai firesc lucru politic ar fi fost ca PSD sa fie chemat sa repare situația dificila in care a împins România și nu să se caute modalități neconstituționale de a sparge un partid parlamentar care și-a asumat să guverneze în mod responsabil.Votanții președintelui Nicușor Dan se întreabă astăzi dacă #RomâniaOnestă se poate construi pornind de la trădări și lipsa de loialitate, premisele cu care pleacă la drum noul premier desemnat.

Faptul că PSD a gândit un puci în #PNL poate fi înțeles până la un punct. Știam că în partid există oameni care au împărtășit aceleași preocupări, reflexe și interese cu #PSD. Au stat împreună și la masa avantajelor personale sau de grup.
Dar ceea ce s-a întâmplat acum depășește orice așteptare.
Faptul că un prim-vicepreședinte al partidului acceptă o funcție fără o discuție cu președintele partidului spune multe despre caracter. #AdrianVeștea a fost ales în Congres în echipa lui #IlieBolojan. Loialitatea nu este un concept facultativ într-o echipă. Cum ar fi să ne construim viața în jurul unor asemenea coechipieri?
Mai grav este însă altceva.

Când un președinte de țară, ales prin votul cetățenilor și beneficiind de încrederea unei părți importante a societății, intervine brutal în viața internă a unui partid care i-a fost partener și coechipier politic, intrăm într-o zonă cu evidente valențe neconstituționale. Președintele poate fi jucător. Dar e vital să-și aleagă coechipierii corecți pentru a-și respecta mandatul.
Nu văd ce lucru bun ar putea însemna pentru țară un gest politic aflat sub aceste coordonate. Este provocată o escaladare a conflictului politic, cu consecințe foarte greu de evaluat pentru economie și toate acestea se întâmplă pentru că regulile de baza ale colaborării politice au fost aruncate la coș.

#PSD a împins #România spre un deficit de aproape 10% din PIB prin prăduirea bugetului de stat. PSD a prăbușit guvernul #Bolojan. Cel mai firesc lucru politic ar fi fost ca PSD sa fie chemat sa repare situația dificila in care a împins România și nu să se caute modalități neconstituționale de a sparge un partid parlamentar care și-a asumat să guverneze în mod responsabil”. 

 

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Editor : A.R.

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