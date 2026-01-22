Live TV

Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori

traian basescu face declaratii
Traian Băsescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat joi că Acordul Mercosur îi protejează foarte bine pe agricultori, iar aici de vină sunt cei care trebuiau să explice ce conţine. Băsescu a mai spus că în opinia sa, în martie, acest acord va intra în vigoare şi a menţionat că, în condiţiile în care avem un Trump care azi schimbă tarifele, poimâine le rearanjează, un astfel de acord este foarte bun şi vizează şi industria şi agricultura.

Fostul preşedinte al României a declarat la B1 că Acordul Mercosur înseamnă o piaţă liberă de 700 de milioane, care consumă şi în care nu se vor plăti, la un moment dat, după perioada de traziţie, taxe vamale pentru niciun fel de mărfuri care intră în Uniunea Europeană sau în Mercosur. 

„Asta e foarte bine şi arată că aşa se face comerţul global şi în folosul oamenilor, nu cu bâta taxelor vamale, cum înţelege Trump că ar trebui să facă acest comerţ”, a arătat el. 

Potrivit fostului şef al statului, Mercosur trebuie explicat. „De fapt sunt două acorduri. Este un acord de parteneriat UE-Mercosur, care este partea politică şi acesta va trebui trecut prin toate parlamentele naţionale, ca să intre în vigoare şi este acordul comercial care nu are nevoie de vot, are nevoie doar de votul Parlamentului European, care l-a trimis la CJUE, dar este în autoritatea Comisiei Europene să-l pună în aplicare fără să aştepte decizia Curţii Europene de Justiţie. Foarte probabil acest acord, care îi protejează foarte bine pe agricultori - de fapt aici de vină sunt cei care trebuiau să explice ce conţine acest acord – îi protejează foarte bine şi eu cred că în martie va intra în vigoare. În condiţiile în care avem un Trump care azi schimbă tarifele, poimâine le rearanjează, un astfel de acord este foarte bun şi el vizează şi industria şi agricultura. Iar agricultorii români, agricultorii europeni sunt protejaţi foarte bine de acest acord”, a menţionat Băsescu, potrivit News.ro. 

Fostul preşedinte a mai declarat că Acordul are şi 43 miliarde de euro la dispoziţia Comisiei pentru a plăti agricultorilor europeni eventuale excese de import de carne de pasăre sau de carne de vită. 

„Sunt limitate la 1,3%, efectiv 1,5%, dar pot fi perioade în care să nu fie un import legal, ceea ce-ar produce pe piaţă o scădere a preţurilor pentru români, de exemplu. Uniunea Europeană intervine imediat şi îi compensează”, a explicat Băsescu. 

„Gândiţi-vă că putem exporta maşini fără taxe vamale, iar noi avem 280.000 de salariati în industria auto. În momentul de faţă sunt probleme cu producţia de automobile în Germania, ceea ce ne afectează. Piaţa Mercosur va fi o piaţă bună şi pentru noi, fără vamă la maşini”, a mai spus fostul şef al statului. 

