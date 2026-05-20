Live TV

Exclusiv Traian Băsescu acuză PNL că e iresponsabil: „Pentru un om, blochează țara”

Data publicării:
traian basescu
Traian Băsescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că există doi vinovați pentru declanșarea crizei politice. „Primul iresponsabil a fost Grindeanu, care și-a dus oștile și influența în Parlament, iar al doilea iresponsabil, nu chiar la fel de mare, este PNL-ul care, pentru un om, blochează țara”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Traian Băsescu atrage atenția că este nevoie de un premier cât mai repede pentru încheierea crizei politice.

„Lucrurile trebuie accelerate, ori se poate restabili fosta coaliție, care n-a avut niciun alt motiv politic decât îndepărtarea premierului. Ok, s-a realizat obiectivul pe care l-a avut PSD-ul acum, problema este consecințele acestei acțiuni, dacă mai permit sau nu refacerea coaliției. Dacă nu se poate reface coaliția, cred că cea mai bună soluție ar fi ca domnul președinte să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor. Eu spun acest lucru plecând de la premisa că n-am înțeles că PSD-ul ar refuza mandatul de premier”, a declarat fostul președinte la Digi24.

Dacă președintele va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritate, este de părere Traian Băsescu, care amintește de experiența partidului în a crea majorități.

„Ca om cu oarecare experiență în politica românească, convingerea mea este că dacă domnul președinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritate.

PSD-ului o să-i iasă. Din acest punct de vedere, PSD-ul este cel mai experimentat partid în a crea majorități în Parlament. Deci, așa cum și-a creat majoritatea de cădere a Parlamentului, o majoritate extrem de largă, își va crea o majoritate mai mult sau mai puțin transparentă din punct de vedere al denumirii grupărilor care fac parte din acea majoritate, deci o va crea și va putea merge în fața Parlamentului cu programul și cu lista de miniștri cu succes. Adică va trece de votul Parlamentului, la toate cele 230 de voturi,” a explicat fostul președinte.

Pentru declanșarea crizei politice, există doi vinovați, spune Traian Băsescu.

„Aici avem doi iresponsabil. Primul iresponsabil a fost Grindeanu, care și-a dus oștile și influența în Parlament, la căderea guvernului într-un moment dificil, iar al doilea iresponsabil, nu chiar la fel de mare, este PNL-ul, care pentru un om blochează țara. Domnul Bolojan poate să-și ducă campania pentru prezidențiale și din postura de președinte al Senatului”, a precizat Băsescu.

Un premier tehnocrat nu are nicio șansă să facă ceva, este de părere fostul președinte.

„Ar fi un caraghios între partide. Uitați-vă cât este de dificil pentru un premier să negocieze în interiorul alianței, darămite un tehnocrat. Ăla nici nu știe care e adresa sediilor partidelor. Vai de mama lui”, a precizat Traian Băsescu.

Traian Băsescu atrage atenția că eșecurile provocate de criza politică îi vor fi puse în spate președintelui Nicușor Dan, dacă acesta nu rezolva problema repede.

„Dacă nu rezolvă problema repede, toate eșecurile care vor fi înregistrate ca urmare a lipsei guvernului, îi vor fi puse în spate. Deci trebuie să aibă mare grijă pentru că o prelungire a crizei politice nu face decât să creeze condiții ca partidele cu specialiștii lor în demagogie, fie că vorbim de PSD, de PNL sau de alte partide, să-i pună președintelui în spate neatragerea fondurilor din PNRR sau, Doamne ferește, cele destinate armatei”, a adăugat Băsescu.

 

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
2
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
5
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Digi Sport
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Traian Băsescu saluta cu mana
Băsescu desființează scenariul unui premier tehnocrat: „Ăla nici nu știe care e adresa partidelor. Vai de mama lui!”
symbolic black padlock stands in the narrow Strait of Hormuz on a map of Iran. Conceptual image representing oil transit blockage, geopolitical tensio
Traian Băsescu, despre efectele războiului din Orientul Mijlociu: „România nu este dependentă de Ormuz”
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu respinge ipoteza numirii Deliei Velculescu la șefia Guvernului. Profilul premierului tehnocrat dorit de PSD
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_14_INQUAM_Photos_George_Calin
Lider PNL: „PSD plăteşte acum preţul şmecheriei cu care a funcţionat în politică”
grindeanu bolojan
Sorin Grindeanu a sesizat CCR pentru OUG privind investițiile din apărare, adoptată de Guvernul Bolojan după ce a fost demis
Recomandările redacţiei
tanczos barna face declaratii
România riscă să piardă 771 de milioane euro din PNRR. Tanczos Barna...
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
Sorin Grindeanu susține că a dejucat „planul politic” al lui Ilie...
House Collapse in Görlitz, görlitz, Saxony, Germany - 18 May 2026
Ultimele informații de la MAE despre româncele dispărute în explozia...
mark rutte
Rutte, întrebat de ce avioanele F-16 românești au doborât o dronă în...
Ultimele știri
Primarul Capitalei, apel către organizatoriii de evenimente: „Să avem şi noi evenimente cu ştaif, nu bâlciuri cu fum de grătare!”
Apicultorii avertizează: vremea și lipsa florilor reduc producția de miere în 2026
Încă o instanță din România suspendă tăierile de posturi din primării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pluto retrograd schimbă destinul a patru zodii până în octombrie 2026. Vin bani, oportunități și transformări...
Cancan
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Fanatik.ro
România, drum infernal pentru Campionatul European! UEFA a schimbat radical preliminariile Euro și Liga...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Scene halucinante la un meci de Liga a V-a. Un arbitru de 17 ani din Craiova a sunat la 112 de pe teren, după...
Adevărul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Reprezentanta României la Eurovision 2026 a ales un domeniu rar întâlnit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei...
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
Paul Wesley, cu abdomenul la vedere în vacanță. Actorul din „The Vampire Diaries” și-a răsfățat logodnica...
Adevarul
Cum arată „New York-ul Europei”, metropola care îi cucerește pe turiștii români și e la doar două ore de...
Newsweek
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
Digi FM
Decizie fără precedent luată de prinţul William. Vinde părţi din proprietatea sa regală. Motivul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Dolph Lundgren, apariție rară pe covorul roșu cu soția tinerică și fiica lui. Actorul arată incredibil după...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...