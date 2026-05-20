Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că există doi vinovați pentru declanșarea crizei politice. „Primul iresponsabil a fost Grindeanu, care și-a dus oștile și influența în Parlament, iar al doilea iresponsabil, nu chiar la fel de mare, este PNL-ul care, pentru un om, blochează țara”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Traian Băsescu atrage atenția că este nevoie de un premier cât mai repede pentru încheierea crizei politice.

„Lucrurile trebuie accelerate, ori se poate restabili fosta coaliție, care n-a avut niciun alt motiv politic decât îndepărtarea premierului. Ok, s-a realizat obiectivul pe care l-a avut PSD-ul acum, problema este consecințele acestei acțiuni, dacă mai permit sau nu refacerea coaliției. Dacă nu se poate reface coaliția, cred că cea mai bună soluție ar fi ca domnul președinte să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor. Eu spun acest lucru plecând de la premisa că n-am înțeles că PSD-ul ar refuza mandatul de premier”, a declarat fostul președinte la Digi24.

Dacă președintele va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritate, este de părere Traian Băsescu, care amintește de experiența partidului în a crea majorități.

„Ca om cu oarecare experiență în politica românească, convingerea mea este că dacă domnul președinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritate.

PSD-ului o să-i iasă. Din acest punct de vedere, PSD-ul este cel mai experimentat partid în a crea majorități în Parlament. Deci, așa cum și-a creat majoritatea de cădere a Parlamentului, o majoritate extrem de largă, își va crea o majoritate mai mult sau mai puțin transparentă din punct de vedere al denumirii grupărilor care fac parte din acea majoritate, deci o va crea și va putea merge în fața Parlamentului cu programul și cu lista de miniștri cu succes. Adică va trece de votul Parlamentului, la toate cele 230 de voturi,” a explicat fostul președinte.

Pentru declanșarea crizei politice, există doi vinovați, spune Traian Băsescu.

„Aici avem doi iresponsabil. Primul iresponsabil a fost Grindeanu, care și-a dus oștile și influența în Parlament, la căderea guvernului într-un moment dificil, iar al doilea iresponsabil, nu chiar la fel de mare, este PNL-ul, care pentru un om blochează țara. Domnul Bolojan poate să-și ducă campania pentru prezidențiale și din postura de președinte al Senatului”, a precizat Băsescu.

Un premier tehnocrat nu are nicio șansă să facă ceva, este de părere fostul președinte.

„Ar fi un caraghios între partide. Uitați-vă cât este de dificil pentru un premier să negocieze în interiorul alianței, darămite un tehnocrat. Ăla nici nu știe care e adresa sediilor partidelor. Vai de mama lui”, a precizat Traian Băsescu.

Traian Băsescu atrage atenția că eșecurile provocate de criza politică îi vor fi puse în spate președintelui Nicușor Dan, dacă acesta nu rezolva problema repede.

„Dacă nu rezolvă problema repede, toate eșecurile care vor fi înregistrate ca urmare a lipsei guvernului, îi vor fi puse în spate. Deci trebuie să aibă mare grijă pentru că o prelungire a crizei politice nu face decât să creeze condiții ca partidele cu specialiștii lor în demagogie, fie că vorbim de PSD, de PNL sau de alte partide, să-i pună președintelui în spate neatragerea fondurilor din PNRR sau, Doamne ferește, cele destinate armatei”, a adăugat Băsescu.

