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Traian Băsescu: Așteaptă prea mult cine speră la indexări de pensii și salarii. Nu se pot repezi și cred că vor fi prudenţi

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Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu, fostul președinte al României. Foto: Inquam Photos
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Fostul preşedinte Traian Băsescu este sceptic că promisiunile făcute de PSD, revenit la guvernare, se vor îndeplini curând. „Nu se pot repezi, cu situaţia pe care o au acum, să treacă la indexări. Eu cred că vor fi prudenţi”, spune fostul şef al statului, referindu-se la noul guvern.

„Procesul de redresare economică este pornit de Bolojan. Acest proces de consolidare fiscală este un proces care face parte din redresarea economică. Dacă vă referiţi la creşterea bunăstării, aici avem probleme. N-aş putea spune că declaraţiile pe care le-au făcut liderii PSD se vor împlini foarte repede. Mi-e greu să cred că vor putea să facă indexări de pensii, salarii şi alte cheltuieli”, a afirmat Traian Băsescu, marţi seară, într-o intervenţie la B1 TV, potrivit News.ro.

Băsescu este de părere că aceia care speră la indexări de pensii şi salarii în perioada imediat următoare „aşteaptă prea mult”.

„Da, eu cred că aşteaptă prea mult. Pentru că va trebui să vedem ce se întâmplă cu încasările şi cheltuielile în prima parte a anului 2027. Nu se pot repezi, cu situaţia pe care o au acum, să treacă la indexări. Eu cred că vor fi prudenţi”, a susţinut Traian Băsescu.

Editor : A.P.

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