Traian Băsescu, avertisment pentru Nicușor Dan: „Guvernul meu” este o capcană

Traian Băsescu a scris pe o rețea socială că, din punctul său de vedere guvernul pe care președintele Nicușor Dan este chemat să îl formeze, prin desemnarea premierului, în contextul jocului politic al PSD și PNL, nu este altceva decât „o capcană”.

„Guvernul meu” este o capcană!, a scris fostul președinte Traian Băsescu.

„Două partide care își spun „mari partide”, nu știu cum să se mai lepede de responsabilitatea redresării ţării pe care au îngenuncheat-o prin preşedinţii lor, Nicu şi Marcel.

Nici măcar nu vor să desemneze un nou premier, lăsând această responsabilitate în seama preşedintelui.

„Guvernul meu”, oferit pe tavă de „marile partide” preşedintelui, este doar o capcană.”, a spus el.

Răspunzând unui comentariu care atrăgea atenţia că cei care au dat jos Guvernul Bolojan cu 281 de voturi trebuie să-şi asume guvernarea, Băsescu a afirmat: ”Eu vă pot înţelege opţiunea, adică, dacă nu este Bolojan, nu e nimeni. Spre deosebire de dumneavoastră, eu spun că, dacă nu este guvern, România este în mare dificultate”.

De asemenea, răspunzând unui alt comentariu, fostul preşedinte a adăugat: ”Devalizarea bugetului de stat s-a făcut cu ambele partide la guvernare”.

Ieşirea din criza politică generată de moţiunea de cenzură PSD-AUR este aşteptată de la preşedintele Nicuşor Dan, care ar putea desemna un premier zilele următoare.

„Guvernul meu”

Expresia a fost folosită inițial de președintele Klaus Iohannis.

„Guvernul meu” este o expresie politică de referință lansată în 2015, prin care fostul președinte Klaus Iohannis și-a asumat dorința și eforturile de a influența formarea unor executive de centru-dreapta. Această viziune s-a materializat odată cu instalarea guvernelor susținute de PNL de-a lungul mandatelor sale

Într-un interviu ulterior. Iohannis a precizat că expresia folosită de el, cu privire la dorinţa de a avea un Guvern „al său”, viza ideea unui Executiv cu care ar fi putut colabora şi nu un Guvern care să fie „al lui Iohannis”.

Editor : Sebastian Eduard