Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu ajungem la criză. Reducerea prețului e o mare greșeală

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, la TVR INFO, despre criza carburanţilor, că e nevoie de „raţionalizare de pe acum, ca să nu ajungem la criză”, avertizând că „marea problemă este că toţi se reped să reducă preţul, ceea ce e o mare eroare”. 

Întrebat dacă se va ajunge la o raţionalizare a carburantului, în Europa, Băsescu a răspuns:

„Hai să fim corecţi. Trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu ajungem la criză. Adică, spre exemplu, dumneavoastră să luaţi un rezervor de benzină pe lună. Marea problemă este că toţi se reped la preţ, hai să reducem preţul. Ori eu vă spun, e o mare eroare. Vă spun ca om care 12 ani a trăit în industria asta şi a fost acolo unde se produce, acolo unde e rezultatul acestei industrii.

Am dus ţiţei de la locul de exploatare la locul de rafinare. Deci, marea problemă nu este preţul. Marea problemă este să ai combustibil. Ori noi facem o mare greşeală şi europenii, din demagogie, fac o mare greşeală, intervenţii pe preţ, hai să-l limităm, hai să-l plafonăm, hai să-l reducem. Este o mare greşeală”, a declarat Băsescu.

Fostul preşedinte a arătat că `piaţa trebuie lăsată în aşa fel încât cei care se ocupă cu importul de motorină şi benzină să le convină să-l facă”.

„Dacă le introducem restricţii, nu neapărat nu vor mai aduce. Vor aduce pentru cei care nu introduc restricţii. Şi tu rămâi fericit, ai făcut poporul fericit că ai redus cu 30 de bani, dar te trezeşti că peste două săptămâni nu mai ai importatori de motorină, pentru că o dau în Bulgaria care n-a introdus restricţii”, a subliniat Traian Băsescu.

El a menţionat că Bulgaria are acciza mai mica, în timp ce România are o situaţie groaznică din punct de vedere financiar.

„Eu înţeleg foarte bine de ce Bolojan ezită să introducă reduceri la acciză sau la TVA, pentru că situaţia bugetară a României este grea. Şi eu spuneam acum vreo lună, mergeţi băieţi la FMI. Iată că s-au dus la Banca Mondială, care nu mişcă fără FMI”, a mai comentat el.

 

