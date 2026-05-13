Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat nicio şansă românilor să înţeleagă ce votează”

Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că actuala criză politică este rezultatul „organizării ticăloase a alegerilor”, având în vedere că au existat foarte multe rânduri de alegeri, iar românii nu au priceput ce votează în 2024.

„Există o singură soluţie: refacerea coaliţiei”, este de părere Traian Băsescu, adâugând că, dacă este „moartă” coaliţia aceasta trebuie reînviată. Sunt orgolii, dar dincolo de asta avem o țară”, a declarat fostul președinte la TVR Info.

„Președintele trebuia să se bată să susțin guvernul, daca a aplicat soluția neutră, neutră să fie”, a mai spus Băsescu, comentând acțiunile președintelui Nicușor Dan.

Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că actuala criză politică din România este „o criză de hoţie”.

Potrivit acestuia, ”ce avem acum este rezultatul organizării ticăloase a alegerilor”: „N-au dat nicio şansă românilor să înţeleagă ce votează. Şi-au mers pe ideea, vor vota cum îi prostim prin televiziuni, prin TikTok, prin... asta au vrut să obţină”.

Traian Băsescu este de părere că nu se pot face alegeri anticipate şi trebuiie găsită o soluţie.

„Îţi trebuie o soluţie. Soluţia nu este... Deci, degeaba se joacă. Există o singură soluţie: reluarea funcţionării coaliţiei”, a precizat Băsescu.

Acesta susţine că, dacă este moartă coaliţia PSD-PNL-UDMR-minitotăţi, ea trebuie reînviată.

„Moartă, vie, dacă e moartă, trebuie reînviată. Şi, sigur, sunt orgolii politice, dar dincolo de orgolii şi de interese politice avem o ţară care are nevoie să aibă documentele semnate până la 30 mai pentru cele 8,3 miliarde dotări pe SAFE şi încă 10 miliarde până în august trebuiesc încasate de pe PNRR. Dacă oamenii ăştia lasă un guvern provizoriu până atunci avem şanse să pierdem banii”, a mai afirmat fostul preşedinte.

