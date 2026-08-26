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Traian Băsescu: „Ce ne arată PNRR? Iertaţi-mi vorba urâtă, multă prostie”

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Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu, fostul președinte al României. Foto: Inquam Photos
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Din articol
Băsescu: „N-a știut nimeni ce-i cu PNRR” „Politicienii ăștia n-au picat din lună”

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat modul în care România a gestionat Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a susținut că, deși țara a avut la dispoziție 30 de miliarde de euro pentru relansarea economiei după pandemia de COVID-19, rezultatul la finalul programului a fost o creștere economică zero.

„Ce ne arată PNRR? Am avut o finanțare de 30 de miliarde de euro ca să ne relansăm economia. La terminarea celor cinci ani, în august 2026, din relansarea economiei românești a rămas zero”, a declarat Traian Băsescu, miercuri seară, la postul B1 TV, scrie News.ro.

Fostul șef al statului consideră că România nu a reușit să folosească fondurile în interesul economiei și al cetățenilor.

„România este cu zero creștere economică, deci n-am valorificat cei 30 de miliarde în interesul economiei românești, al românilor și asta arată încă o dată neputință, incapacitate și, iertați-mi vorba urâtă, dar și multă prostie, adică incapacitatea de a înțelege”, a afirmat Băsescu.

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Băsescu: „N-a știut nimeni ce-i cu PNRR”

Traian Băsescu a criticat și modul în care parlamentarii au votat reformele asumate prin PNRR. Potrivit fostului președinte, mulți dintre politicienii care au votat actele normative nu ar fi cunoscut în mod real conținutul acestora.

„În primul rând, nu știa nimeni ce e de votat. Erau doar cei de la Guvern care le spuneau ce e de votat. Deci nimeni nu a știut ce votează, pur și simplu au fost niște executanți ai indicațiilor”, a susținut el.

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Băsescu a adăugat că parlamentarii nu au avut contribuții importante la îmbunătățirea proiectelor de legi.

„Ca dovadă, nu au fost prea multe contribuții ale parlamentarilor, să zici că au îmbunătățit proiecte de legi. Deci n-a știut nimeni ce-i cu PNRR ăsta”, a spus fostul președinte.

„Politicienii ăștia n-au picat din lună”

În ceea ce privește responsabilitatea alegătorilor pentru rezultatele obținute de politicienii care au gestionat PNRR, Traian Băsescu a afirmat că aceștia au politicienii pe care i-au ales.

„Dacă votează politic și se uită la șeful de județ cum să voteze, asta au, au politicieni care nu sunt în stare să le facă bine”, a declarat fostul președinte.

El a subliniat că politicienii nu au ajuns întâmplător în funcții, ci au fost aleși de cetățeni.

„Politicienii ăștia n-au picat din lună, au fost aleși de niște alegători”, a mai spus Traian Băsescu.

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Editor : Ana Petrescu

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