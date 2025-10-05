Live TV

Exclusiv Traian Băsescu: Ce se întâmplă la Guvern este comic. Au inventat încă un mod în care să distrugă țara

Traian Băsescu. Foto: Inquam Photos / Ioana Zamfir
„Fiecare intenție a premierului, amânată și discreditată”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu a criticat dur, în direct la Digi24, atitudinea partidelor din actuala coaliție de guvernare. Ce se întâmplă cu partidele este comic - au inventat o nouă instituție, care se numește Coalitia, fiecare partid având la vârf câte un «vicepremier» politic, nelăsând guvernul să guverneze. (...) Ce fac ei este împotriva Constituției, nu există să domini deciziile luate în Guvern”, a spus Băsescu.

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat atitudinea partidelor aflate în coaliție.

Ce se întâmplă cu partidele astea este comic. Am inventat o nouă instituție, care se numește Coaliția, care coaliție a pus un guvern, cu un program discutat două luni la Cotroceni. (...) După ce l-au votat, s-a constatat că fiecare partid are câte un vicepremier politic și s-au gândit: Ia să fim noi Coaliție în fiecare zi. Și în loc să lase Guvernul să guverneze... Dacă nu sunt de acord, dacă nu s-a făcut programul, foarte bine, Coaliția se întrunește și depune moțiune de cenzură - schimbă Guvernul... Dar ce fac ei este împotriva Constituției - nu există în Constituție această instituție atotputernică, ce domină deciziile guvernamentale”, a declarat Băsescu.

Mai degrabă ar lăsa Guvernul să guverneze, pentru că această instituție - Coaliția - nu există în Constituție. Partidele astea pun interesele lor deasupra interesului național. România are ca interes acum o guvernare cu o cadență ridicată, cu măsuri pe care cu cât le ia mai repede, cu atât mai bine

Coaliția nu face altceva „decât să își facă propriile socoteli”, a adăugat fostul președinte.

Fiecare intenție a premierului, amânată și discreditată

Despre negocierile tensionate asupra măsurilor fiscal-bugetare, Băsescu a precizat că aceste amânări, care nu mai sunt justificate deloc - pentru că, reamintesc, au avut o lună și jumătate în care au pregătit programul - după ce au pregătit programul, l-au negociat înainte de formarea guvernului, înainte de validarea guvernului în Parlament. Acum, la ce mai vii? Să iei fiecare intenție a premierului, s-o amâni, să o discreditezi și, mai ales, să dai impresia că este un guvern care nu poate împinge lucrurile înainte?

Traian Băsescu a punctat cum ar fi procedat în locul premierului Ilie Bolojan, în contextul tensionat al negocierilor cu partidele din coaliția de guvernare.

Eu, în locul lui Bolojan, le-aș spune: «Domnilor din Coaliție, am făcut, am stabilit una, două, 345 de măsuri... Vă informez doar să știți de ce vă informez. Pentru că o să vin să-mi asum răspunderea în Parlament sau o să le pun ordonanță de urgență. Vă place? Bine! (...) Nu, nu eu depun la Parlament... nu vă convine? Moțiune de cenzură și lăsați-mă în pace!» Pentru că așa îl compromit și pe el și se compromite și actul de guvernare. Și mai inventăm un mod de a distruge țara, punând o instituție care nu e în Constituție - Coaliția - să fie decisivă în deciziile guvernului în locul Guvernului!”, a concluzionat fostul șef al statului.

