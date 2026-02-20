Traian Băsescu îi critică pe fanii lui Călin Georgescu, după ce Nicușor Dan s-a văzut cu Donald Trump: „O clică de nătărăi”

Fostul președinte, Traina Băsescu, a vorbit pe larg despre vizita lui Nicușor Dan în SUA, unde a participat la prima ședință a Consiliului Păcii de peste Ocean. Acesta a vorbit despre cuvintele frumoase pe care le-a folosit Donald Trump când a vorbit despre România și liderul de la Cotroceni.

Fostul șef de țară consideră că prezența actualului lider peste Ocean pune punct dezbaterii privind recunoașterea de către SUA a legitimității alegerilor din 2025.

„A fost un moment bine pregătit. Un lobby suficient făcut la cancelaria președintelui Trump, în așa fel încât să vorbească frumos și despre președinte, și despre poporul român. Marea problemă a alegerilor din 2024 e închisă, nu mai preocupă pe nimeni în America. Ce e interesant, e o clică de nătărăi care cred că pot face rău României să spună că ei au alt președinte, care a luat două milioane de voturi, uitând să spună că Nicușor are 6 milioane (...)Donald Trump a vorbit foarte frumos despre Nicușor Dan în plenul acestui Consiliu. S-a dus mesajul la toată lumea că-l apreciază, că e un președinte extraordinar. Cum se duce Simion, Peiu și Dungaciu să spună că adevăratul președinte e Călin Georgescu? I-a încurcat tare”, a declarat Băsescu, pentru B1 TV.

Băsescu a vorbit, în același context și despre anularea alegerilor din 2024. Acesta susține că România trebuie să facă lumină în această speță.

„Problema anulării alegerilor, am spus de multă vreme, ar fi bine ca domnul președinte să dea dispoziție să i se aducă toate documentele de la CSAT-ul în care s-au constatat fraude, cu stenograme, să cheme procurorul general (...) Poate pe Trump nu-l interesează, dar pe români poate-i interesează de ce s-au anulat 2 milioane de voturi ale lui Georgescu și 1,7 milioane ale doamnei Lasconi. Nimeni nu poate garanta că ar fi câștigat Georgescu. Motivele anulării alegerilor, după ce a fost validat, trebuie lămurit. Și nu poate fi lămurit de președinte. E o chestiune de anchetă a instituțiilor statului”, a mai explicat Băsescu.

Editor : A.R.