Traian Băsescu critică liderii politici: Orbecăie în decizii, riscă să prăbușească statul și aproape că trădează țara pentru orgolii

Traian Băsescu a criticat dur liderii politici ai României, despre care a spus că „orbecăie în decizii” şi, căutând soluţii în afara Constituţiei, „riscă să prăbuşească statul”. Fostul președinte a declarat miercuri seară că suntem „într-un moment de alertă maximă”, iar politicienii „aproape că-şi trădează ţara pentru nişte interese mărunte”.

„Din păcate, nivelul la care sunt liderii politici ai momentului îi face să orbecăie în decizii, îi face să creadă că ce le este bine lor şi clientelei lor este bine şi pentru ţară şi cred că pot impune ţării decizii care nu sunt constituţionale. După părerea mea suntem într-un moment de criză majoră", a declarat, miercuri seară, la B1 TV, fostul preşedinte Traian Băsescu, potrivit News.ro.

Fostul președinte a arătat că România este „într-un moment de alertă maximă”: „Oamenii ăştia, politicienii, căutând soluţii în afara Constituţiei, riscă să prăbuşească statul, riscă să facă din România un stat fără reguli. Pentru că asta fac ei acum, nu au reguli”.

Traian Băsescu a acuzat deopotrivă PSD şi PNL pentru criza politică: „Şi unii şi alţii, PSD şi partidul breloc PNL, tratează lucrurile prin prisma unor ambiţii personale. Or, dacă nu reuşeşti să laşi ambiţiile personale deoparte într-un moment de criză majoră cum este cel în care se află România acum, cu multe crize simultane suprapuse, dacă nu laşi orgoliile personale şi de partid de-o parte ca să găseşti o soluţie, nu ai ce căuta în viaţa politică. Nu mai eşti un politician care serveşte ţara, eşti un politician care… nu vreau să folosesc un cuvânt greu, dar aproape că-şi trădează ţara pentru nişte interese mărunte, orgolii”.

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Editor : B.E.