Traian Băsescu critică poziția lui Nicușor Dan privind Legea salarizării: Degeaba a chemat partidele, nu se va ajunge la un rezultat

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, este de părere că, atât timp cât Nicuşor Dan a emis un punct de vedere pe Legea salarizării, afirmând că nu va promulga actul normativ dacă prevede scăderi de salarii, nu se va ajunge la un rezultat. „Degeaba a chemat partidele. Le-a dat exact ce voiau să audă, să li se ia responsabilitatea neîndeplinirii acestui jalon”, este de părere fostul preşedinte. În plus, acesta afirmă că „este copil” cel care crede că se pot negocia la Bruxelles alţi parametri decât cei deja negociaţi.

„Pe legea salarizării, atât timp cât preşedintele a emis deja un punct de vedere, că nu va promulga această lege dacă ea reprezintă scădere de salarii, a devenit clar pentru toată lumea că îşi bat capul degeaba să încerce să ajungă la un rezultat. Mai mult decât atât, această declaraţie este bine notată şi la Bruxelles. Şi nimeni nu-şi mai face iluzii că va putea să iasă o lege care să corespundă exigenţelor situaţiei de deficit excesiv pe care România o are”, a declarat Traian Băsescu, joi seară, la B1 TV, citat de News.ro.

Fostul preşedinte este de părere că neîndeplinirea acestui jalon din PNRR înseamnă un dezastru.

„Înseamnă un dezastru. Când depăşeşti 60% din PIB, se întâmplă următorul lucru, la fel ca şi atunci când depăşeşti 3% din deficitul bugetar: se face un plan de redresare, împreună cu Comisia Europeană şi se supune aprobării miniștrilor de Finanţe din Uniunea Europeană, adică Consiliului ECOFIN. Cine crede că Pîslaru se duce la Bruxelles şi modifică el parametrii acolo, dincolo de cei conveniţi, e copil, sau nu ştie tratatul de la Lisabona, tratatul Uniunii Europene. Parametrii, obiectivele acestui program cu România, sunt stabiliţi în ECOFIN. Deci nu-i modifică nimeni. Ce se poate negocia acolo, unde nu se îndeplinesc 100% jaloanele, să se constate că a făcut totuşi 50%. Îi dăm jumătate din suma alocată a acestui jalon. Dar nu altceva, nu, obiectul jalonului nu se poate modifica”, a precizat Băsescu.

Fostul preşedinte a adăugat că „marea problemă” este chiar Nicuşor Dan.

„Deci marea problemă pe care o avem este la domnul preşedinte Nicuşor Dan. Îmi pare rău că trebuie să o spun. Dânsul a făcut foarte clar faptul că orice scădere înseamnă că dânsul nu va promulga legea. Deci, degeaba a chemat partidele. De fapt, le-a dat exact ce voiau să audă, să li se ia responsabilitatea neîndeplinirii acestui jalon şi implicit a pierderii banilor”, a mai afirmat Băsescu.

Preşedintele Nicuşor Dan a încercat să medieze un acord politic pentru adoptarea Legii salarizării, care este jalon în PNRR, şi a chemat în repetate rânduri la Cotroceni liderii partidelor.

Consilierul prezidenţial Radu Burnete a anunţat, joi, după consultările de la Palatul Cotroceni, că liderii partidelor au primit o versiune a proiectului Legii salarizării, care îndeplineşte în principiu toate obligaţiile asumate de România prin PNRR şi satisface toate constrângerile fiscale pe care le avem.

El a spus că vor mai exista discuţii tehnice, în weekend, iar la începutul săptămânii viitoare liderii partidelor urmează să se întâlnească din nou cu preşedintele României, la masă, pentru o concluzie finală dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect.

Ultima formă a proiectului legii salarizării stabileşte valoarea de referinţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la 4.000 lei, începând cu 1 decembrie 2026, cu posibilitatea de majorare în cursul anului 2027. Această valoare este mai mică decât cea din proiectul fostului ministru al Muncii, Florin Manole, de 4.325 lei, iar în varianta legii din iulie ajunsese la 4.100 lei, potrivit unor surse politice. Valoarea de referinţă este cea de la care pornesc toate salariile din sectorul public.

Editor : Ș.R.