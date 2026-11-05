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Traian Băsescu critică propunerea României privind trupele americane staționate în țară: „Nu poate funcționa”

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soldati americani
Foto: Profimedia Images
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Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat joi seară, la B1 TV, că ideea ca ţările care găzduiesc militari americani pe teritoriul european să plătească pentru aceştia este „proastă”, argumentând că vor fi probleme în momentul în care militarii ar trebui să lupte, dar nu ar avea ordin în acest sens. 

„Asta e o idee poloneză proastă. Noi nu cumpărăm mercenari. Care ar fi ideea – dacă zvonul e adevărat, dar eu sper să nu fie – ideea este să plătim militari americani să staţioneze şi dacă e nevoie să lupte ce facem? Au alt tarif pentru fiecare glonţ, plătim tariful? (...) Da, te plătesc să stai. Şi dacă nu ai ordin să lupţi? Ce se întâmplă dacă plăteşti să staţioneze în baza de la Kogălniceanu 2.000 de militari şi când e de luptat ei nu au ordin să lupte? Nu poate funcţiona un asemenea sistem”, a afirmat Traian Băsescu, potrivit News.ro.

El a dat exemplul organizării scutului de la Deveselu, unde România şi SUA au contribuit fiecare cu partea sa, arătând că în bazele militare de pe teritoriul României cheltuielile trebuie împărţite.

Băsescu a subliniat că obiectivul României trebuie să fie acela ca majorarea contingentului american pe teritoriul naţional să se facă „în condiţiile specifce NATO în care ambele părţi suportă cheltuielile cu militarii”, aşa cum se întâmplă cu contingentul francez de la Cincu.

Declarațiile acestuia vin în contextul informațiilor că Guvernul României este dispus să susțină financiar păstrarea trupelor americane pe teritoriul țării.

Potrivit unor surse guvernamentale, acesta a fost principalul mesaj transmis de premierul Luca Niculescu la întâlnirea cu subsecretarul pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, Elbridge Colby.

În cadrul întâlnirii de joi, Luca Niculescu și Elbridge Colby au analizat situația din vecinătatea României, au vorbit despre importanța Parteneriatului Strategic România-SUA și au subliniat că relația dintre cele două țări trebuie să continue în această perioadă complicată, au mai precizat aceleași surse guvernamentale.

Și preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit miercuri cu Elbridge Colby. Iar surse Digi24 au declarat că și șeful statului i-a subliniat oficialului american că România este dispusă să plătească pentru menținerea trupelor americane în țara noastră.

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Editor : C.L.B.

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