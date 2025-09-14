Traian Băsescu a criticat duminică seara, în exclusivitate la Digi24, reacția României în cazul dronei rusești care a pătruns în nordul județului Tulcea. Fostul președinte a spus că aparatul de zbor fără pilot trebuia doborât imediat ce a fost reperat în spațiul aerian românesc. Faptul că nu a fost doborâtă drona „pune sub semnul întrebării capacitatea Armatei Române de a lichida astfel de riscuri”. În plus, Traian Băsescu a concluzionat că „Putin va ști că ne trebuie un timp destul de îndelungat până ne facem achizițiile, și noi și polonezii cu care să facem față unui atac cu drone”.

Întrebat de jurnalista Digi24 Liliana Ruse, cum consideră că a gestionat Bucureștiul incidentul cu drona rusească pătrunsă pe teritoriul României, Traian Băsescu a afirmat că autoritățile au dovedit „neputință”. „Deci, Putin ne trimite o dronă care se plimbă 49 de minute în spațiul aerian al României, noi ridicăm avioane F-16 și spre sfârșitul misiunii vin să ne înlocuiască și alte două Eurofighter germane, pentru o tiriplice de dronă, care trebuia doborâtă în primele minute după ce intrat în spațiul aerian al României, pentru că a fost recunoscută ca fiind o dronă”, a spus acesta.

„Faptul că ne justificăm - să vedeți, riscuri colaterale... Cel mai mare risc în toată afacerea dronelor rusești este decredibilizarea capacității de apărare a țării. Or, faptul că noi n-am doborât această dronă care ne-a fost trimisă să ne testeze, nu face decât să pună sub semnul întrebării și pentru aliați, și pentru ruși, dar mai ales pentru populația României, deci pune sub semnul întrebării capacitatea Armatei Române de a lichida astfel de riscuri” a afirmat Traian Băsescu.

„România dispune de Ghepard”

„Îmi pare rău să spun, dar dacă bine-mi aduc aminte, dincolo de greoaiele F-16, România dispune de niște mașini de luptă Ghepard, care au pe ele, fiecare, câte două tunuri antiaeriene Oerlikon și care au fost primite din Germania. Eu nu spun că avem mari unități cu mașini de luptă Ghepard. Dar, avem un divizion de mașini de luptă Ghepard, care măcar două-trei din ele puteau fi amplasate pe zona de nord a județului Tulcea, pe unde au mai intrat drone de la ruși. Sunt mașini de luptă care au o cadență de tragere de 500 de proiectile pe minut și care sunt făcute pentru a lovi ținte aeriene. Au capacitatea să depisteze ținta la 15 kilometri și o pot lovi eficient de la 5.500 m, deci 5,5 km. O dronă nu zboară la 5.000 de metri altitudine, e ușor de lovit cu o unitate Ghepard”, a explicat fostul președinte.

„A fost o greșeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită drona”

„Deci, concluzie - drona trebuia doborâtă. Până la urmă și cu F16, deși înțeleg foarte bine că e o prostie ca pentru o dronă care costă 1.000 dolari să folosesc o rachetă care costă 30.000 dolari. De asta erau foarte bune Ghepardurile, câteva mașini de luptă Ghepard amplasate în nordul județului Tulcea, pe unde știm că de regulă intră drone rusești. A fost o greșeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită drona”, a subliniat Băsescu.

Chestionat cu privire la decizia de acțiune, dacă este militară sau politică, fostul președinte a spus, glumind, că se îndoiește că armata și-a făcut sindicat, astfel încât decizia de doborâre să fie lăsată la latitudinea pilotului care ar fi decis să nu intervină, potrivit unui comunicat al MApN.

„Mă îndoiesc că armata a făcut un soi de sindicat”

„Mă îndoiesc că armata a făcut un soi de sindicat și zice cam așa: Măi, ar fi bine s-o dăm jos, dar dacă voi credeți că nu-i bine s-o dăm jos, să nu dăm jos drona. E, cum ar suna asemenea convorbiri în armată. În armată e consemnul precis - intră în spațiul aerian neautorizat, o dobori. Și cu asta ai terminat bâlciul. Pentru că altfel, înființăm sindicatul de luptă în spațiul aerian, și întâi facem o ședință de sindicat, și pe urmă luăm o decizie, și-i arătăm noi lui Putin ce decizii luăm. Nu se poate. Deci sigur, glumesc, nu există”, a mai spus fostul președinte al României.

„Deci am lucrat, m-am format în structură piramidală în care nu există variante pentru subordonat. El are de îndeplinit o misiune. Dobori obiectul care intră neautorizat în spațiul aerian. Nu poți să dai unui pilot ordin să doboare - dar vezi, dacă ți se pare că nu-i cazul, nu-l mai doborî. Pentru că aici e vorba de decizie. Și apoi, în situația în care ai la graniță război, nu cred că trebuie să se ia aprobări de fiecare dată, trebuie dat un consemn general. Apar drone neautorizate în spațiul aerian, se doboară, punct. Deci nu mai trebuie să ridicăm F-16, să-i punem și pe nemți cu Eurofighter-ele lor și să alergăm bezmetici după o dronă care s-a fâțâit 50 de minute în spațiul nostru aerian.

„Putin va ști că ne trebuie un timp destul de îndelungat până ne facem achizițiile cu care să facem față unui atac cu drone”

În armată nu se pot da ordine relative. Exclus. E o dronă? Doborâți-o, sau lăsați-o. Nimic nu se relativizează în astfel de situații. Iar în al doilea rând, asta este o demonstrație. Cel puțin așa și-o notează și aliații, și rușii. România nu prea e capabilă să ne doboare dronele. Deci, dacă ne pricopsim într-o noapte cu 100 de drone, e în mâna noastră, că n-au cu ce să descurce asta”, a adăugat.

„Cred că Putin, nu zic că a constatat incapacitatea și va acționa, dar în mod cert va ști că ne trebuie un timp destul de îndelungat până ne facem achizițiile, și noi și polonezii, cu care să facem față unui atac cu drone”, a concluzionat Traian Băsescu.

Editor : Liviu Cojan