Traian Băsescu desființează strategia PNL privind sesizarea la CCR: „Dizolvarea Parlamentului e un atribut unic al președintelui”

Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat că liberalii nu vor putea obţine nimic la Curtea Constituţională, pentru că dizolvarea Parlamentului este un atribut unic al preşedintelui. Băsescu nu exclude posibilitatea altor nominalizări de premier, întrucât apreciază că Guvernul Mureşan are 1% şanse să treacă de Parlament.

Traian Băsescu a comentat, luni seară, la B1 TV, intenţia PNL de a sesiza Curtea Constituţională, dacă preşedintele Nicuşor Dan nu declanşează procedura alegerilor anticipate, în cazul în care Guvernul Mureşan nu trece de votul Parlamentului, potrivit News.ro.

„Nu pot să obţină nimic prin Curtea Constituţională pentru că, în Constituţie, dizolvarea Parlamentului este un atribut unic al preşedintelui. Nu poate fi substituit de nimic altceva, nici de judecătorii Curţii Constituţionale. Ei spun «mergem la Curte să facem alegere anticipate». Nu! Mergeţi la Curte să dizolvaţi Parlamentul. Cum îl dizolvaţi? Că numai preşedintele poate să-l dizolve. Ca să ajungi la anticipate trebuie să dizolvi Parlamentul, or acest lucru nu poate fi făcut decât de preşedinte”, a declarat Traian Băsescu.

Acesta nu exclude posibilitatea altor nominalizări.

„Nu sunt un adept fără rezerve al alegerilor anticipate. Numai că, dacă joaca va continua tot aşa, nu reuşim să facem o majoritate, va trebui până la urmă ruptă pisica şi mergem la popor că nu avem altă soluţie”, a declarat fostul șef de stat.

El a apreciat că poate după această încercare se va găsi o soluţie definitivă: „Poate după această tentativă se va găsi o soluţie definitivă. Atenţie, eu nu spun… 1% sunt şanse să treacă Guvernul Mureşan. Doar 1%, 99% sunt să nu treacă”.

Vicepreşedintele PNL, Alexandru Muraru, susţine că liberalii sunt pregătiţi să depună o sesizare la CCR, dacă Guvernul Mureşan este respins în Parlament, iar preşedintele Nicuşor Dan nu convoacă alegerile anticipate. Muraru a precizat că, atunci când Parlamentul nu mai poate da României un Guvern, soluţia democratică este întoarcerea la popor, nu inventarea „la nesfârşit” a unor formule politice.

Editor : Ș.R.