Traian Băsescu, despre alegerile din Republlica Moldova: „România a făcut ce a trebuit. Este rândul moldovenilor să-și facă treaba”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică seară, la Digi24, că România ar pierde investițiile pe care le-a făcut în ultimii 20 de ani în Republica Moldova și ar deveni vecină cu o țară condusă de un guvern prorus, dacă alegerile parlamentare de pe 28 septembrie ar fi câștigate de partidele antieuropene.

Traian Băsescu afirmă că România „a făcut ce a trebuit” pentru Republica Moldova, iar acum este rândul cetățenilor să păstreze calea proeuropeană la votul de pe 28 septembrie.

Fostul președinte a amintit că România a acordat 1,5 milioane de pașapoarte românești cetățenilor din Republica Moldova, iar un milion dintre ei lucrează acum în Europa „ca cetățeni purtători de pașaport și cetățenie română”.

Traian Băsescu a adus în discuție bursele studențești oferite de-a lungul timpului - circa 10.000 pe an -, finanțările nerambursabile, conexiunile de gaze și curent electric către Republica Moldova.

„Este rândul moldovenilor să-și facă treaba”, a mai spus Traian Băsescu la Digi24, precizând că, în opinia lui, cel mai mult va conta votul diasporei, același care a ajutat-o pe M Sandu să câștige alegerile prezidențiale.

„Hai să ducem toată Republica Moldova în UE. E în primul rând responsabilitatea celor din diaspora. Am urmărit ce s-a întâmplat anul trecut. Dacă ați observat, ca și la noi în 2009, Maia Sandu a pierdut alegerile în Republica Moldova, la diferență mică, dar a câștigat cu voturile din diaspora. La fel s-a întâmplat și cu referendumul pentru opțiunea pro-europeană sau pro-rusă. A fost câștigată cu votul celor din diaspora. Apelul meu de azi e către cetățenii moldoveni și români care lucrează în Europa și care ar trebui să voteze în favoarea partidului pro-european”, a mai spus Traian Băsescu.

Editor : B.P.