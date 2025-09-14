Live TV

Traian Băsescu, despre alegerile din Republlica Moldova: „România a făcut ce a trebuit. Este rândul moldovenilor să-și facă treaba”

Data publicării:
Traian Băsescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică seară, la Digi24, că România ar pierde investițiile pe care le-a făcut în ultimii 20 de ani în Republica Moldova și ar deveni vecină cu o țară condusă de un guvern prorus, dacă alegerile parlamentare de pe 28 septembrie ar fi câștigate de partidele antieuropene.

Traian Băsescu afirmă că România „a făcut ce a trebuit” pentru Republica Moldova, iar acum este rândul cetățenilor să păstreze calea proeuropeană la votul de pe 28 septembrie. 

Fostul președinte a amintit că România a acordat 1,5 milioane de pașapoarte românești cetățenilor din Republica Moldova, iar un milion dintre ei lucrează acum în Europa „ca cetățeni purtători de pașaport și cetățenie română”.

Traian Băsescu a adus în discuție bursele studențești oferite de-a lungul timpului - circa 10.000 pe an -, finanțările nerambursabile, conexiunile de gaze și curent electric către Republica Moldova.

„Este rândul moldovenilor să-și facă treaba”, a mai spus Traian Băsescu la Digi24, precizând că, în opinia lui, cel mai mult va conta votul diasporei, același care a ajutat-o pe M Sandu să câștige alegerile prezidențiale.

„Hai să ducem toată Republica Moldova în UE. E în primul rând responsabilitatea celor din diaspora. Am urmărit ce s-a întâmplat anul trecut. Dacă ați observat, ca și la noi în 2009, Maia Sandu a pierdut alegerile în Republica Moldova, la diferență mică, dar a câștigat cu voturile din diaspora. La fel s-a întâmplat și cu referendumul pentru opțiunea pro-europeană sau pro-rusă. A fost câștigată cu votul celor din diaspora. Apelul meu de azi e către cetățenii moldoveni și români care lucrează în Europa și care ar trebui să voteze în favoarea partidului pro-european”, a mai spus Traian Băsescu.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
erika kirk
2
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
cutie postala
3
O angajată a Poștei a furat titluri de stat de peste un milion de lei. Femeia ar fi grav...
Kash Patel (C) speaks during a press conference
4
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea...
Când se pun murăturile. Foto Getty Images
5
Când este cel mai bun moment să pui murături. Ce condimente recomandă chef Adi Hădean...
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
Digi Sport
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
mae ministerul de externe inquam octav ganea
Ce mesaj i-a transmis Oana Țoiu ambasadorului Rusiei, convocat la MAE...
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.
Ministrul Apărării: „Piloții au avut aprobarea de a doborî ținta. Au...
Radoslaw Sikorski face declaratii
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a...
profimedia-1035721143
Șefa Comisiei Europene avertizează, după incidentul dronei rusești în...
Ultimele știri
Ministrul Apărării oferă noi detalii despre acțiunea avioanelor F-16 care au vânat drona rusească în spațiul aerian românesc
Incident aviatic în Polonia. Un avion a ratat aterizarea și a ieșit de pe pistă
Zeci de mii de persoane, la o manifestaţie a opoziţiei la Ankara: Acuză guvernul turc că subminează democrația
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Maria Zaharova
Rusia neagă că încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova
Putin și Dodon
Pro-rusul Igor Dodon folosește moartea activistului Kirk pentru a promova discursul lui Putin: „Fascism neoliberal”
ITALY - POPE LEO XIV RECEVING THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA MAIA SANDU IN APOSTOLIC PALACE , VATICAN - 2025/9/12
Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. Subiectele discutate de cei doi
plahotniuc
Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova cu trei zile înainte de alegerile parlamentare de peste Prut
Partenerii noștri
Pe Roz
Irina Columbeanu, pe urmele mamei sale. Grațioasă și sigură pe ea, a defilat ca model la Cluj și a savurat...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Ce țeapă uriașă și-a luat soția lui Ilie Năstase, după ce și-a vândut mașina. Ioana a fost păcălită de un...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. Ce face acum, la 22 de ani de când a divorțat de marele...
Adevărul
Povestea scafandrului Constantin Scarlat, care a desenat țărmul nevăzut al Pontului Euxin
Playtech
Când vei plăti taxa pentru coletele de pe Temu sau Shein
Digi FM
Se filma la volan, în timp ce cânta o piesă a lui Britney Spears, dar a prins momentul când s-a răsturnat cu...
Digi Sport
Românul de 2.800.000€ s-a întors! Urmează încă o veste importantă
Pro FM
"Am luat bătaie cu mătura la prima oră". Lidia Buble, agresată în București, în timp ce făcea un gest frumos...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
Secretele celei mai bogate contese din Banat. „Cățelul ei avea propriul vagon. La hotel, Lord primea mâncare...
Newsweek
După apariția CASS la pensie, o nouă lovitură pentru pensionari. Rămân cu mai puțini bani în buzunar
Digi FM
Operație ca într-un film SF. Un dinte i-a fost implantat în ochi și și-a recuperat vederea după 20 de ani de...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea