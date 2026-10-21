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Traian Băsescu, despre cine va fi de fapt „şeful real al miniştrilor”: „Va obține tot ce vrea de la premier”

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Luca Niculescu.
Luca Niculescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, marți seară, la B1 TV, că nu vrea să îl discrediteze pe premierul Luca Niculescu, însă este de părere că social-democratul Marian Neacşu va fi „şeful real al miniştrilor”. „Este un om cu destul tact ca să obţină de la premier tot ce vrea fără să bruscheze lucrurile”, a spus Băsescu despre Neacșu.

Băsescu constată că, după învestirea noului Guvern, PSD deţine, în fapt, toată puterea, de la majoritatea în Guvern la conducerea Camerei Deputaţilor, şefi în instituţii publice, reprezentanţi în Curtea Constituţională şi în instituţia Avocatului Poporului.

„Cu 22% în ultimele alegeri, PSD-ul domină total puterea în România, puterea executivă, în Parlament deţine preşedinţia unei camere, la Curtea Constituţională au trei reprezentanţi, deci au o influenţă consistentă, la Avocatul Poporului la fel, stă drepţi doamna Weber când aude de PSD, că a încercat o dată să mişte în front şi era să o zboare şi pentru că a înţeles care-i taina ca să nu zbori din post au lăsat-o şi după ce şi-a terminat mandatul.

Deci au şi Avocatul Poporului, nu mai vorbim de administraţie locală plus agenţii. Deci au practic toată puterea dacă privim la instituţiile pe care le controlează, iar PSD-ul este un partid care ştie ce să facă cu puterea. Adică face cu puterea ce vrea el, nu întotdeauna ce trebuie”, a afirmat Traian Băsescu, potrivit News.ro.

Fostul şef al statului a spus că nu vrea să îl discrediteze pe premierul Luca Niculescu, însă este de părere că social-democratul Marian Neacşu va fi „şeful real al miniştrilor”.

„Neacşu va fi şeful real al miniştrilor pentru că el are şi componenta executivă, adică este în guvern, este viceprim-ministru şi are şi componenta politică pe care premierul nu o are. Este, practic, şeful miniştilor PSD atunci când se duc în Kiseleff, la sediul partidului. Neacşu va fi o piesă extrem de importantă, dar dacă eu îl ghicesc, n-am vorbit cu el niciodată, dar dacă îl ghicesc, aşa, este un om cu destul tact ca să obţină de la premier tot ce vrea fără să bruscheze lucrurile”, a susţinut Băsescu.

El consideră că premierul Luca Niculescu „va avea diplomaţia să colaboreze cu Neacşu”.

„Neacşu are foarte multă experienţă şi tact, cu certitudine va găsi formula să nu îl pună pe premier în situaţii proaste, dar nu va trebui să se supere nici premierul când miniştrii PSD se vor uita în ochii lui Neacşu să vadă dacă face semn că da, e bine sau nu e bine”, a adăugat Traian Băsescu.

Editor : C.L.B.

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