Traian Băsescu despre Omar Hayssam: Justiția română l-a eliberat exact în ziua în care se împlinesc 25 de ani de la atentate de SUA

Fostul presedinte Traian Băsescu a criticat decizia justitiei de eliberare a celui mai mediatizat terorist din România, Omar Hayssam, chiar în ziua în care se împlinesc 25 de ani de la atentatele din Statele Unite.

„Constat că exact în ziua în care se marchează 25 de ani de la teribilul act terorist din Statele Unite, justiția română, în cinstea acestui eveniment, l-a eliberat pe Omar Hayssam”, a declarat la Digi24 Traian Băsescu, fost președinte al României.

Teroristul Omar Hayssam, eliberat cu nouă ani mai devreme

Omar Hayssam, condamnat la peste 24 de ani de închisoare după contopirea pedepselor în trei dosare, inclusiv cel al răpirii a trei jurnalişti români în Irak, a fost eliberat condiţionat, cu nouă ani mai devreme, de magistraţii Tribunalului Ilfov, decizia instanţei fiind definitivă.

Editor : Liviu Cojan