Ce spune Traian Băsescu despre ieșirea PSD de la guvernare și o alianță cu AUR: „Nu îi suspectez de totală bună-credință"

Data actualizării: Data publicării:
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu, fostul președinte al României. Foto: Inquam Photos

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, demontează toate scenariile privind ruperea Coaliției și spune că PSD nu va ieși de la guvernare. „Nu pentru că îi suspectez de totală bună-credință, dar realizează ce ar fi în situația în care ar ieși de la guvernare”, a declarat fostul președinte, adăugând și că PSD nu va face alianță cu AUR, din cauza reputației pe care deja a dobândit-o acest partid. Întregul interviu poate fi urmărit duminică, la Digi24, la emisiunea În fața ta, de la ora 14:00.

Florin Negruțiu, jurnalist Digi24: Deci vreți să spuneți că amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare nu sunt decât de teatru?

Traian Băsescu: Da, categoric da. Nu, nu cred că PSD-ul ar ieși de la guvernare și nu pentru că îi suspectez de totală bună-credință, dar realizează ce ar fi în situația în care ar ieși de la guvernare. Vine Fitch și îți dă evaluarea de țară și te trece la junk și constată nu numai că ți-au crescut dobânzile, cică nu te mai poți finanța pe plan extern și nu se mai pot plăti nici pensiile, nici salariile.

Florin Negruțiu, jurnalist Digi24:  Deci asta ar însemna un guvern minoritar?

Traian Băsescu:  Nu cred că va funcționa un guvern minor.

Florin Negruțiu, jurnalist Digi24: Deci spuneți că ne scade ratingul de țară dacă vom avea un guvern minoritar?

Traian Băsescu: Spun că nu se poate face un guvern minoritar.

Florin Negruțiu, jurnalist Digi24: Se poate face o altă majoritate: PSD-AUR.

Traian Băsescu:  E din nou o chestiune pe care, ca și ieșirea de la guvernare, PSD-ul nu o va face în această legislatură. Nu va face alianță cu AUR, având în vedere reputația pe care deja a dobândit-o AUR. Eu nu spun că e o reputație meritată sau nemeritată, dar au o reputație și la electoratul intern și pe plan internațional.

