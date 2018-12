Traian Băsescu, după ce a fost atacat de Şerban Nicolae: Nu ţi-e ruşine? Eşti copilul lui Iliescu. Te-a crescut la Cotroceni

Moţiunea de cenzură a fost prilej de răfuieli şi între senatorul PSD Şerban Nicolae şi fostul preşedintele Traian Băsescu. Cum liderul senatorilor PSD l-a atacat pe fostul preşedinte în plen, Traian Băsescu a ţinut să îi dea replica.

Şerban Nicolae - senator PSD: Un fost preşedinte al României şi o spun cu mare satisfacţie un fost preşedinte... Nu am crezut că o să apuc să spun asta, îl numea pe dnul Orban Sică Mandolini. Probabil în semn de respect, dar mi-am dat seama că are momente când are dreptate.

Avem în Parlament pe cineva care a studiat la ruşi. Raluca Tatarcan la vremea aceea. Care a studiat, ce putea să studieze? Economie, acolo unde s-a născut capitalismul şi economia de piaţă....la Moscova.

Traian Basescu - fost preşedinte al României: „Apreciez că pentru meseria de şofer al puşcăriaşului Cătălin Voicu merge discursul. A făcut progrese. Pentru un şofer să vorbească 25 de minute e mare lucru. A pomenit de cel putin 5, 6 ori Moscova. Ţie nu îţi e ruşine? Eşti copilul lui Iliescu. Te-a crescut la Cotroceni”.

