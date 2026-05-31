Traian Băsescu: „E o copilărie să desemnezi un premier neangajat politic”. Ce spune despre şansele PSD şi PNL de a forma o majoritate

Traian Băsescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul preşedinte Traian Băsescu susţine că procesul de desemnare a unui nou premier ar trebui accelerat, argumentând că doar un prim-ministru desemnat are autoritatea necesară pentru a construi o majoritate în Parlament, relatează News.ro. În contextul discuţiilor pentru formarea noului Guvern, Băsescu afirmă că desemnarea unui premier neangajat politic ar fi „o copilărie” şi consideră că „PSD poate face majoritate, PNL nu poate”.

„Ar trebui să se accelereze procesul de desemnare a premierului, nu neapărat al guvernului, pentru că doar poţi presupune că ai o majoritate până când ajungi la vot în Parlament”, a declarat, duminică, fostul preşedinte Traian Băsescu, potrivit România TV.

Băsescu a adăugat că „nu poţi să ştii cine are majoritate până nu se votează în Parlament”: „Şi e una când această majoritate este negociată de un premier desemnat şi el are credibilitatea să negocieze o majoritate şi alta când spui: «nu veni la Cotroceni fără majoritate»”.

Băsescu a adăugat că premierul desemnat va avea la dispoziţie 10 zile să-şi facă programul şi să stabilească o susţinere în Parlament.

„Este o copilărie ca, într-o situaţie cum e România, să desemnezi un premier neangajat politic”, a mai declarat Băsescu.

Acesta consideră că „PSD poate face majoritate, PNL nu poate”: „Dar PSD are capacitatea de a negocia majorităţi în Parlament. Ştiu să facă asta de când s-au înfiinţat. Ştiu să-şi creeze majorităţi, mai mult sau mai puţin transparente, când au nevoie de voturi, le au acolo.”

De asemenea, Băsescu consideră că o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan, „din punct de vedere constituţional, nu e în regulă”.

„Adică nu poţi, după ce Parlamentul a dat un vot şi guvernul a căzut, să spui «votează-mă». Adică discreditezi şi Parlamentul. Probabil, soluţia corectă politic ar fi ca Bolojan să-şi reia funcţia de la Senat”.

Moţiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, dar nici până acum nu s-a conturat o soluţie pentru învestirea unui nou Guvern cu puteri depline.

