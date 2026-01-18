Live TV

Exclusiv Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul președinte despre amânările în lanț de la CCR

Traian Băsescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
A patra amânare la CCR

Traian Băsescu nu vede o rezolvare prea curând în cazul reformei pensiilor speciale ale magistraților. Fostul președinte susține că „există obstacole care nu pot fi trecute” și afirmă că ar fi necesare modificări inclusiv la legea de funcționare a Curții Constituționale.

„Nu arată bine. Nu arată bine deloc. Și aici probabil că va trebui să facem niște clarificări. Nu numai în Constituție, ci și în legea de funcționare a Curții Constituționale. Cred că Parlamentul ar trebui să analizeze această lege, pentru că eu nu știu un articol din Constituție care să pună Curtea Constituțională într-o situație de non-combat. Au plecat patru judecători. Nu e în regulă. Au obligația să rămână și să dea un vot, într-un fel sau altul. Nu le spune nimeni cum să voteze. Dacă votul era dat, fie într-un sens, fie în altul, Guvernul știa cum să meargă mai departe cu problema pensiilor speciale”, a declarat Traian Băsescu, în emisiunea „În fața ta”, de la Digi24.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan a greșit în privința legii privind pensiile speciale, fostul președinte a negat, afirmând că problema ține de blocaje instituționale.

„Nu a fost o greșeală, deși nici eu n-aș fi crezut că o să spun asta. Nu cred într-o rezolvare rapidă. Am văzut ce s-a întâmplat, am văzut că judecătorii ies din complet, nu se respectă regulile de funcționare ale Curții Constituționale. Îmi dau seama că sunt obstacole care nu pot fi trecute”, a spus Băsescu.

Fostul președinte a mai afirmat că problema pensiilor speciale ale magistraților nu se va rezolva în perioada următoare, „cel puțin o bună bucată de vreme”.

A patra amânare la CCR

Legea privind reforma pensiilor speciale a fost amânată, pentru a patra oară, de judecătorii Curții Constituționale. Noul termen dat este 11 februarie, iar amânarea a blocat intrarea în vigoare a reformei de la 1 ianuarie, așa cum prevedea textul adoptat de Parlament.

Ultima amânare, de pe 16 ianuarie, a fost dată „având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026 (expertiză contabilă extrajudiciară pro causa) și a unor prevederi legale incidente”.

Este vorba despre un document depus de Înalta Curte de Casație și Justiție, instituția care a contestat proiectul de lege, care face referire la faptul că legea contestată „anulează pensia de serviciu”.

Legea privind reforma pensiilor magistraților a fost adoptată anul trecut pentru a doua oară, prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament, după ce o primă variantă fusese declarată neconstituțională din cauza lipsei avizului CSM.

