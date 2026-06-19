Fostul președinte Traian Băsescu spune că România trece prin cea mai gravă criză politică de la Revoluție încoace. El a adăugat la Digi24 că, în opinia sa, vinovați de această criză sunt atât președintele PSD, Sorin Grindeanu, cât și cel al PNL, Ilie Bolojan.

„După părerea mea, este cea mai mare criză politică pe care a traversat-o România de la Revoluție încoace, în sensul că nu reușim să avem un guvern și, din păcate, condițiile sunt de așa natură încât este imposibil să formezi un guvern cu o susținere majoritară datorită așa-numitelor linii roșii pe care fiecare a ținut să le traseze. Datorită faptului că nu se poate forma o susținere majoritară pentru guvern, etichetez actuala criză ca fiind cea mai puternică și asta ne arată că avem o mare problemă în constituție. Nu există nicio țară civilizată în care, într-o situație de blocaj cum este acum la noi, să nu poți să dizolvi Parlamentul și să faci alegeri anticipate. La noi, din păcate, nu se poate face acest lucru și asta ne blochează pur și simplu”, a spus Băsescu.

„Ar fi trebuit să putem face alegeri anticipate în mod categoric, ca o soluție de rezolvare democratică a unui blocaj. Acum, dacă se va rezolva, cum se va rezolva? În mod absolut nedemocratic: „vino încoace că-ți dau o funcție”, „vino încoace că-ți angajez nevasta”, „pune și tu un vot pentru guvern, că-ți angajez copilul”. Deci, la asta ne duce imposibilitatea de a declanșa alegeri anticipate. În orice caz, după părerea mea, guvernul Veștea nu va trece prin Parlament. În lipsa unui aranjament cu liberalii, practic nu se poate realiza o majoritate cu care guvernul să treacă prin Parlament”, a continuat fostul președinte.

Întrebat dacă este de conceput un scenariu în care acest guvern ar putea trece cu voturi din partea AUR și SOS, Băsescu a spus: „Atâta timp cât președintele menține acest punct de vedere, este clar că nu se va întâmpla asta”.

„În al doilea rând, orice am spune, la AUR sunt câțiva oameni care gândesc bine. Nu cred că s-ar complica susținând un guvern care nu-i agreează, în primul rând, și în al doilea rând, un guvern care nu va face performanță. Ăsta e adevărul. Îl putem vedea în viitorul apropiat și viitorul pe termen mediu. Va fi un guvern care va târâi zilele României până ajunge la alegeri”, a adăugat el.

Băsescu crede că răsturnarea guvernului Bolojan a fost „nu doar o greșeală”, ci „o ticăloșie”.

„O ticăloșie care este reproșabilă domnului Grindeanu, pentru că a făcut-o din orgoliu și din disputa cu Bolojan. Iar acum, blocajul în formarea unui guvern este în responsabilitatea lui Bolojan. Deci, acești doi politicieni își împart răspunderea pentru dezastrul care urmează. Și după părerea mea, atâta timp cât toate eforturile PNL-ului se concentrează în bătălie internă, guvernul nu are cum să se ocupe de legislația care trebuie promovată, ca să nu pierdem cele 10 miliarde de euro, bani nerambursabili de la Uniunea Europeană”, a spus Băsescu.

„După cum vedeți, nu se mai ocupă nimeni de nimic. Să nu credeți că funcționarii, atâta timp cât n-au miniștri titulari și oameni care să le dea instrucțiuni, să nu credeți că funcționarii își asumă ceva. Ei stau și așteaptă să se limpezească lucrurile din punct de vedere politic. Numai că trece vremea în care putem să încasăm banii. Și asta de data asta este o responsabilitate pe care o împarte domnul Bolojan cu domnul Grindeanu”, a adăugat el.

Editor : M.B.