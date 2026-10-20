Traian Băsescu explică de ce Nicușor Dan „şi-a securizat scaunul” prin guvernul actual. Singura situație în care ar risca suspendarea

Fostul preşedinte Traian Băsescu, care a trecut printr-un proces care a vizat suspendarea sa din funcţie, consideră că, prin învestirea cabinetului condus de Luca Niculescu şi format în majoritate din miniştri social-democraţi, preşedintele Nicuşor Dan s-a asigurat că nu va fi iniţiat un proces de suspendare a sa din funcţie.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat că nu ar putea preciza în ce măsură Nicuşor Dan se va implica în activitatea Executivului.



„Mi-e greu să vă spun exact. Dar în orice caz, prin guvernul actual, prin soluţia politică pe care a dat-o pentru guvern, Nicuşor Dan şi-a securizat postul de preşedinte al României. Adică nu mai există, pentru moment sau pentru o bună perioadă de timp, posibilitatea ca PSD-ul să se alăture semnăturilor date de AUR şi să-l suspende pe preşedinte”, a declarat Traian Băsescu, marţi seară, la B1 TV, potrivit News.ro.



El consideră că o eventuală periclitare a poziţiei lui Nicuşor Dan ar fi posibilă dacă acesta s-ar „certa” cu preşedintele PSD.



„Deci cred că, din acest punct de vedere, Nicuşor Dan şi-a securizat scaunul şi nu va trece foarte curând printr-o suspendare. Doar dacă se ceartă cu Grindeanu, dar este evident că are toată grija să nu se certe cu el”, a adăugat Traian Băsescu.

Editor : A.P.