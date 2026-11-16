Fostul şef al statului Traian Băsescu critică decizia preşedintelui Nicuşor Dan de a se deplasa în Cambodgia, având în vedere incidentele de securitate care se produc în România, dar şi pe cea a fostului premier Dacian Cioloş de a candida pentru funcţia de secretar general al Francofoniei.

„Când în Marea Neagră e război, să te duci în Cambodgia... Pe cuvântul meu că e o chestie tare. M-a surprins, sigur că m-a surprins. Deci avem două săptămâni de când avem incidente tot mai dese în Marea Neagră. Ar trebui să fie acasă, ca preşedinte. Ce să faci la Francofonie? Putea să trimită un adjunct din Ministerul de Externe...”, a declarat Traian Băsescu, luni seară, la TVR, potrivit News.ro.

El a criticat şi decizia fostului premier Dacian Cioloş de a candida pentru funcţia de secretar general al Francofoniei.



„Acolo majoritatea sunt şefi de state, premieri ai unor ţări din Africa. Ca european, să te duci să le iei şi funcţia asta pe care o au africanii, că nu prea au multe funcţii la nivel global... o mare greşeală. O imoralitate. Prin câte ţări africane s-a dus Cioloş să-i vadă cum nu au ce mânca? Să vadă copiii fără asistenţă sanitară? Să vadă sărăcia din Somalia? Să vadă ce e în Nigeria? Deci în câte ţări din Africa a fost domnul Cioloş ca să meargă acum să le ceară votul, pentru că majoritatea sunt ţări africane. Mi s-a părut deplasat. Probabil lui i-a băgat cineva în cap că are, n-are treabă, el trebuie să aibă funcţie. De Cioloş vorbesc”, a adăugat Traian Băsescu.

Editor : A.P.