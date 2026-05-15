Traian Băsescu îl critică pe președintele Nicușor Dan că întârzie desemnarea unui nou premier: „E șocant”

Traian Băsescu îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru ritmul în care se desfășoară negocierile pentru desemnarea unui nou premier. Într-o intervenție la B1 TV, Băsescu a declarat că „întârzierea continuă” a consultărilor de la Cotroceni este „șocantă”, având în vedere problemele economice cu care se confruntă România.

„Da, e o lentoare nepermisă, după părerea mea, nu numai la adresa președintelui aprecierea, dar și la adresa partidelor. Parcă nu le-ar păsa. România este într-una din cele mai dificile situații de la intrarea în Uniunea Europeană încoace. Și, totuși, stăm și amânăm și am auzit prima explicație a domnului președinte Dan, nu facem consultări oficiale joi și vineri pentru că doi lideri de partid lipsesc din București. Pe cuvântul lui că așa e?

E posibil când e vorba de viteză pentru a-ți restabili guvernarea, să accepti ideea că-s plecați liderii și atunci stăm. Dar trimiți invitația cu dată și oră, nu-i președintele, vin vicepreședinții. Dar nu poți să ții negocierile sau consultările pentru faptul că doi lideri anunță că lipsesc, pentru că își iau un concediu prelungit, să zicem, un weekend prelungit”, a declarat fostul președinte.

„Interesul național poate fi pus sub semnul întrebării de faptul că doi președinți n-au timp să vină la consultări pentru îndeplinirea procedurii constituționale înainte de desemnarea unui premier?”, se întreabă el.

Întrebat dacă din poziția de președinte ar fi acceptat o astfel de amânare, Băsescu a răspuns că ar fi convocat consultările în orice condiții.

„E șocant. Eu le făceam sâmbătă, duminică, în ziua de Anul Nou, de Paști, de Crăciun, când era țara cu probleme, dar, mă rog, mi se pare nelalocul ei această întârziere continuă, mai ales că avem constrângeri. Sunt constrângerile de pe programul de înarmare a României, constrângeri care se materializează în 8,3 miliarde de euro destinați Armatei Române și sunt constrângerile din PNRR, unde și acolo mai sunt vreo 10 miliarde sub semnul întrebării”, a mai spus acesta.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare, pentru ziua de luni, începând cu ora 09:00, în vederea desemnării premierului.

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituţia României, Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru”, a anunțat, joi, Administraţia Prezidenţială.

Consultările vor avea loc luni, 18 mai 2026, după următorul program:

Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL);

Ora 12:00 - Uniunea Salvaţi România (USR);

Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Editor : C.L.B.