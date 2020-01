Traian Băsescu: Klaus Iohannis n-a fost corect față de guvern când a promulgat legea cu alocațiile dublate

Klaus Iohannis n-a fost corect față de guvern atunci când a promulgat legea prin care alocațiile sunt dublate, a declarat duminică, la Digi24, fostul președinte Traian Băsescu.

„Știe că guvernului o să-i fie foarte greu - o dată; în al doilea rând, politica corectă a României, din acest punct de vedere, este să încurajeze mamele, și nu să dea creșteri de alocații pentru copii”, consideră actualul europarlamentar PMP.

„Noi avem nevoie, în momentul de față, să încurajăm mamele să facă copii, deci cele care au serviciu și se hotărăsc să facă un copil trebuiesc ajutate. Aș fi mărit indemnizația pentru mame, și nu alocația pentru copii”, a adăugat Traian Băsescu.

Traian Băsescu: Dacă Ludovic Orban va face ca mine, va avea de pierdut

„Dacă (Ludovic Orban) va face ca mine, va avea de pierdut. Adică dacă nu va face mărirea și nu va explica din vreme”, a mai spus Traian Băsescu întrebat dacă premierul va avea de pierdut politic, în cazul în care nu va face mărirea de pensii prevăzută pentru luna septembrie.

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică, într-un interviu la HotNews.ro, că majorarea alocațiilor și a pensiilor depinde de evoluția economiei. El a spus că își dorește creșterile prevăzute pentru pensii și salarii, însă nu va fi luată nicio decizie „care să afecteze evoluția economiei pe termen lung”. Întrebat dacă pensiile vor crește cu 40% din septembrie, Ludovic Orban a răspuns că „nu e 100% (sigur - n.r.) asta. Banii sunt prevăzuți, dar totul depinde de cum evoluează economia, dacă reușim să asigurăm un trend economic solid, o creștere economică consolidată, să relansăm investițiile, să îmbunătățim colectarea”, a detaliat premierul.

Traian Băsescu a explicat circumstanțele în care a fost nevoit, în 2010, în plină criză economică, să anunțe unele măsuri de austeritate: „Eu atunci am fost într-o situație în care aveam în fața mea Fondul Monetar Internațional, care îmi spunea să mărim TVA-ul și taxele, eu spuneam asta nu se poate în timp de criză, mai bine reduc cheltuielile”, a povestit Băsescu.

Întrebat de ce atunci nu a ieșit premierul Emil Boc să anunțe aceste măsuri, Traian Băsescu a spus: „Pentru că refuzul de a accepta creșterea cheltuielilor a fost al meu, iar eu trebuia să semnez memorandumul, guvernul nu putea trece peste semnătura mea, iar eu am refuzat ideea de a crește pe timp de criză fiscalitatea”.

În dezbaterea legată de creșterea pensiilor ar trebui președintele să aibă un rol mai pronunțat? a fost întrebat Traian Băsescu. „Poate că nu e nevoie de implicarea președintelui, pentru că Orban are timp să explice ce vrea să facă. La noi, atunci, era situația că se plimba delegația Fondului între Palatul Victoria și Palatul Cotroceni și la Palatul Victoria auzea: merge și cu creștere de fiscalitate, dar eu eram sigur că nu puteam încasa mărirea de fiscalitate, iar la Palatul Cotroceni auzeau: nu vreau să aud de creștere de fiscalitate, deci erau două melodii diferite, total opuse. Și-atunci a trebuit să-mi asum lucrul ăsta. În plus, fiind o măsură fără precedent eram obligat prin natura legitimității s-o anunț eu, și nu să las pe umerii guvernului un asemenea anunț”, a explicat fostul președinte.

În cazul guvernului Orban, Traian Băsescu vede soluția unei eșalonări a creșterii pensiilor, care să permită și o îmbunătățire a vieții pensionarilor, dar mai ales să permită menținerea echilibrelor macroeconomice ale țării.

Editor: Luana Păvălucă