Mesajul transmis de președintele Nicușor Dan înaintea votului pentru Guvernul propus de Siegfried Mureșan ar fi avut, în opinia lui Traian Băsescu, un rol important în scenariul căderii Executivului. Fostul președinte susține că șeful statului a transmis în mod repetat că nu va dizolva Parlamentul și nu va declanșa alegeri anticipate, chiar dacă Guvernul ar fi respins de parlamentari. „Pentru că a vrut să cadă Guvernul Mureșan”, a declarat Băsescu la Digi24.

Întrebat dacă, în acest context, nu s-a întâmplat exact contrariul scenariului privind alegerile anticipate, Traian Băsescu a susținut că mesajul președintelui a fost unul care a descurajat formarea Guvernului Mureșan.

„Pentru că a vrut să cadă Guvernul Mureșan. Deci acest mesaj dat atât de insistent în timpul pregătirii Guvernului Mureșan de câteva ori l-a dat și l-a dat și în ultima zi. A fost mesajul - stați liniștiți, nu dizolv Parlamentul. De ce a fost un mesaj împotriva Guvernului Mureșan”, a declarat Băsescu, duminică seară la Digi24.

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Fostul președinte a fost întrebat și dacă nominalizarea lui Siegfried Mureșan ar fi putut reprezenta o lovitură pentru PNL și dacă este de luat în calcul această teorie.

„Nu. A fost o lovitură și pentru liberali, dar este clar că n-a vrut să creeze condiții pentru alegerea anticipate”, a declarat Traian Băsescu.

Discuția a pornit și de la speculațiile privind o posibilă apropiere între președintele Nicușor Dan și PSD, în contextul unor poziții considerate similare pe anumite subiecte. Traian Băsescu a fost întrebat dacă președintele ar fi transmis același mesaj înaintea votului dacă ar fi fost vorba despre un guvern PSD.

„Aici nu putem merge decât la supoziții și n-aș vrea să mă lansez în așa ceva”, a conchis el.

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Nicușor Dan reia luni consultările cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni, după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare pentru învestitură.

Pentru funcția de premier sunt analizate mai multe variante de independenți. Printre numele vehiculate se numără Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor, Luca Niculescu, fost ministru de Externe, și Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR.

Editor : Ana Petrescu