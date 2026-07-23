Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi, în direct la Digi24, că trei oameni sunt responsabili pentru blocajul politic și întârzierea formării noului Guvern: Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan. Acesta îl acuză pe șeful statului că „face un abuz” cerând partidelor să demonstreze mai întâi că au o majoritate parlamentară înainte de a desemna un candidat la funcția de premier.

Întrebat despre criza politică și formarea viitorului Guvern, Traian Băsescu a afirmat că Nicușor Dan nu are atribuția constituțională de a condiționa desemnarea premierului de existența unei majorități.

„Este o situație foarte gravă. Liderii, inclusiv președintele, inventează articole de Constituție. Nimeni nu-i permite președintelui să spună: «Dă-mi întâi dovada că are 233 de voturi». Constituția îi cere să desemneze un candidat și acel candidat trebuie să-și formeze o majoritate cu care să treacă. Președintele face un abuz și, mai devreme sau mai târziu, va răspunde pentru această întârziere nepermisă, această tergiversare a situației, în care România nu are Guvern”, a declarat Băsescu.

Acesta a mai spus, întrebat dacă întârzierea este cauzată de Nicușor Dan, că responsabilitatea este împărțită între trei actori politici.

„Are trei actori. Primul este Grindeanu, care a dărâmat Guvernul în înțelegere cu AUR. Grindeanu spune «niciodată Guvern cu AUR», dar în înțelegere cu AUR, în colaborare, au scris moțiunea, au votat și a căzut Guvernul. (...) Pe urmă, Bolojan a avut câteva situații în care a introdus condiții care au făcut imposibilă cooperarea coaliției. Este al doilea vinovat și, în sfârșit, al treilea, raportat la situația în care suntem, este singurul care mai are ceva de făcut, este președintele Dan, care pur și simplu nu vrea să desemneze un candidat care să-și asume formarea unei majorități care să treacă prin Parlament, iar dacă nu trece, să se creeze condițiile constituționale pentru alegeri anticipate. Am înțeles că, în înțelepciunea dânsului, domnul președinte consideră că este neavenit subiectul. Totuși, subiectul alegerilor anticipate este un subiect constituțional, nu imaginat de dânsul”.

„Are în buzunar și această variantă”

Fostul șef al statului a susținut că președintele ar trebui să folosească inclusiv posibilitatea alegerilor anticipate ca instrument de presiune asupra Parlamentului.

„Mai trebuie insistat pe formarea unui Guvern, dar trebuie creată pârghia amenințării către Parlament. (...) Parlamentul trebuie să știe că mai există și varianta alegerilor anticipate. Dacă se îndeplinesc condițiile, adică va pica și a doua propunere de Guvern, nu-i nicio problemă. Președintele nu-i obligat să declanșeze alegeri anticipate, dar președintele are în buzunar și această variantă”, a declarat Băsescu.

El a mai declarat și că AUR ar fi trebuit chemat la consultările organizate de președintele Nicușor Dan, având în vedere rezultatul obținut la alegeri.

„Nu se poate să nu fie chemat și AUR, pentru că este rezultatul unui vot popular. (...) La consultări discuți cu ei, că pe urmă ai opțiunea să formezi alianțe cu ei sau nu, este altă socoteală. Președintele Nicușor Dan, când spune «Nu voi semna niciun Guvern care vine cu AUR», n-are niciun fel de atribuțiune”, a afirmat fostul președinte.

Editor : C.S.