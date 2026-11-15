Traian Băsescu pune la îndoială raportul promis de Nicușor Dan privind anularea alegerilor: „Nu își poate asuma nimeni o minciună”

Traian Băsescu pune la îndoială existența informațiilor care ar trebui să stea la baza raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, promis de Nicușor Dan. Fostul șef al statului susține că, dacă serviciile de informații ar fi avut dovezi, acestea ar fi ajuns deja pe masa președintelui.

„Dacă e o problemă care nu mai suportă să stea nelămurită, e problema raportului cu alegerile anulate”, a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu, potrivit www.romaniatv.net.

Fostul şef de stat apreciază că preşedintele Nicuşor Dan nici nu ar avea atribuţii să realizeze un astfel de raport, deşi îl promite din campania electorală.

„Să anulezi alegerile într-un stat democratic e de neimaginat. Dar să le anulezi fără un temei explicat… Ne tot spune preşedintele: mai am nevoie de ceva timp sau n-am putut să mă ocup de raport că m-am ocupat de numirea de premier. Dacă Serviciile aveau informaţia, o puneau de mult pe masa preşedintelui. Eu sunt convins că nu o au şi nu îşi poate asuma nimeni o minciună. Preşedintele greşeşte ţinând la dânsul acest subiect”, a mai afirmat Băsescu, potrivit sursei citate.

El consideră că Nicușor Dan ar fi trebuit să prezinte raportul în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), să îl clasifice drept „strict secret” și să îl înainteze procurorului general al României.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale, că tabloul general este mult mai amplu, el arătând că în România şi în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Rusia şi când o să avem raportul, îşi doreşte ca acest tablou să fie prezentat public.

„În ceea ce priveşte raportul privind anularea alegerilor, răspunsul l-am mai dat, dar îl rezum foarte pe scurt, a fost o neregulă evidentă financiară. Un candidat a anunţat zero cheltuieli de campanie şi sunt dovezi evidente de sume consistente care au fost cheltuite în această campanie şi investigaţiile aici sunt în curs, pe urma banilor, dar dovada că au fost sume consistente există”, a spus preşedintele Nicuşor Dan într-o conferinţă de presă.

Referitor la ingerințele Rusiei în procesul electoral, Nicușor Dan a amintit că procurorul general a prezentat, în urmă cu un an, o serie de informații care indicau existența influenței ruse.

„Tabloul general este mult mai amplu. În România şi în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Federaţia Rusă, cu sute de exemple de sabotaje în Europa, nu în România, în România câteva, cu sute sau poate mii de atacuri cibernetice, cu campanii de dezinformare dovedite în multe din aceste ţări şi în momentul în care o să avem raportul, îmi doresc ca tot acest tablou general să fie prezentat public”, a subliniat preşedintele.

Editor : M.I.