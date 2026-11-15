Live TV

Traian Băsescu pune la îndoială raportul promis de Nicușor Dan privind anularea alegerilor: „Nu își poate asuma nimeni o minciună”

Data publicării:
Traian Băsescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Traian Băsescu pune la îndoială existența informațiilor care ar trebui să stea la baza raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, promis de Nicușor Dan. Fostul șef al statului susține că, dacă serviciile de informații ar fi avut dovezi, acestea ar fi ajuns deja pe masa președintelui.

„Dacă e o problemă care nu mai suportă să stea nelămurită, e problema raportului cu alegerile anulate”, a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu, potrivit www.romaniatv.net.

Fostul şef de stat apreciază că preşedintele Nicuşor Dan nici nu ar avea atribuţii să realizeze un astfel de raport, deşi îl promite din campania electorală.

„Să anulezi alegerile într-un stat democratic e de neimaginat. Dar să le anulezi fără un temei explicat… Ne tot spune preşedintele: mai am nevoie de ceva timp sau n-am putut să mă ocup de raport că m-am ocupat de numirea de premier. Dacă Serviciile aveau informaţia, o puneau de mult pe masa preşedintelui. Eu sunt convins că nu o au şi nu îşi poate asuma nimeni o minciună. Preşedintele greşeşte ţinând la dânsul acest subiect”, a mai afirmat Băsescu, potrivit sursei citate.

El consideră că Nicușor Dan ar fi trebuit să prezinte raportul în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), să îl clasifice drept „strict secret” și să îl înainteze procurorului general al României.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale, că tabloul general este mult mai amplu, el arătând că în România şi în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Rusia şi când o să avem raportul, îşi doreşte ca acest tablou să fie prezentat public.

„În ceea ce priveşte raportul privind anularea alegerilor, răspunsul l-am mai dat, dar îl rezum foarte pe scurt, a fost o neregulă evidentă financiară. Un candidat a anunţat zero cheltuieli de campanie şi sunt dovezi evidente de sume consistente care au fost cheltuite în această campanie şi investigaţiile aici sunt în curs, pe urma banilor, dar dovada că au fost sume consistente există”, a spus preşedintele Nicuşor Dan într-o conferinţă de presă.

Referitor la ingerințele Rusiei în procesul electoral, Nicușor Dan a amintit că procurorul general a prezentat, în urmă cu un an, o serie de informații care indicau existența influenței ruse.

„Tabloul general este mult mai amplu. În România şi în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Federaţia Rusă, cu sute de exemple de sabotaje în Europa, nu în România, în România câteva, cu sute sau poate mii de atacuri cibernetice, cu campanii de dezinformare dovedite în multe din aceste ţări şi în momentul în care o să avem raportul, îmi doresc ca tot acest tablou general să fie prezentat public”, a subliniat preşedintele.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
901366105_1052749291168998_908874715800175855_n
1
București. Manifestația pro Georgescu de la Izvor s-a încheiat. O parte dintre...
Președintele bulgar, Rumen Radev, dă mâna cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski
2
Bulgaria oprește livrările de arme și ajutorul financiar pentru Ucraina. Condițiile puse...
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
3
Robert Negoiță susține că Nicușor Dan ar fi împins PSD să facă reforma administrativă...
Petrolier în Venezuela
4
„Petrolul era dreptul nostru din naștere”. Cum a ajuns Donald Trump să revendice bogăția...
Marian Neacsu
5
Protestul din Parcul Izvor - Marian Neacşu: „Astăzi, românii au dat o lecţie de...
A ajuns la limită, după ce a fost dată afară din garsoniera lui Gigi Becali: ”Mami, nu mai pot” + E gata să bată din nou la ușa lui
Digi Sport
A ajuns la limită, după ce a fost dată afară din garsoniera lui Gigi Becali: ”Mami, nu mai pot” + E gata să bată din nou la ușa lui
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ludovic Orban, la Congresul Extraordinar al PNL.
Orban îl critică pe Nicușor Dan pentru că legitimează AUR ca partid de opoziție: „Dezavantajează formațiunile democratice”
Ludovic Orban.
Ludovic Orban anunță când încep negocierile pentru fuziunea Forței Dreptei cu PNL. Ce funcție ar putea primi în partid
Witkoff și Putin
Patru foști ambasadori ai SUA în România avertizează: Concesiile făcute lui Putin riscă să extindă războiul în Europa
tallinn
Estonia închide granița cu Rusia după tentativa de sabotaj asupra unei fabrici de drone. Opt persoane au fost arestate
atac combinat petrochimic ucraina rusia
Putin ar fi dat undă verde asasinării lui Zelenski. Rusia ar lua în calcul folosirea armelor hipersonice împotriva liderilor ucraineni
Recomandările redacţiei
drona iran bahrain steag
Iranul ar putea transforma Europa în ținta represaliilor contra SUA...
soldați americani
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi...
seagoing ship on the danube
Navele comerciale, avertizate să evite o zonă din largul Deltei...
Ucrainenii se refugiază la metroul din Kiev de teama bombardamentelor rusești
„Dacă nu faci duș, ce mare lucru?” Diplomații occidentali sfidează...
Ultimele știri
Forțele UE au interceptat în Marea Mediterană un petrolier suspectat că face parte din flota fantomă rusă. Anunțul făcut de Kaja Kallas
Ministrul Justiției, despre anchetarea magistraților de către DNA: „Nu faci decât să muți dosare”
Ucraina, afectată de limitările sistemului Starshield. Zelenski spune că dronele Shahed ajung să lovească infrastructura energetică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Fonda, exclusă din testamentul "fostului soț preferat": "L-am iubit din toată inima". Cui a lăsat Ted...
Cancan
Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în...
Fanatik.ro
Ianis Hagi, scandal cu turcii! De ce nu joacă la Alanyaspor: „I-au cerut să renunțe la bani, iar el nu a vrut”
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Şumudică – Mihai Stoica, schimb de mesaje incredibil după plecarea de la FCSB!
Adevărul
Amenințare fără precedent de la Kremlin. Putin vrea ca Marea Britanie să renunțe la protecția nucleară a...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Copleșit de emoții, Phil Collins a fost inclus ca artist solo în Rock & Roll Hall of Fame. Lily Collins și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal de proporții după divorțul anului: fosta soție și actuala iubită, față în față! ”Ești moartă de foame”
Pro FM
Ariana Grande, prima apariție pe covorul roșu alături de fostul iubit, Ricky Alvarez. Cei doi și-au reluat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Singurul sfat pe care Rory Culkin l-a primit de la frații săi celebri, Macaulay și Kieran. Dezvăluirea...
Adevarul
Negocieri secrete în PNL. Ce condiții pune tabăra conservatoare pentru a face pace cu Bolojan SURSE
Newsweek
Pensie diminuată prin recalculare? Sute de mii de pensionari cer dreptate la CCR. Verdictul, pe 25 noiembrie
Digi FM
FOTO | „Nu l-am cunoscut cu adevărat”. Kathryn Hahn, uluită de transformarea lui Nicolas Cage pentru rolul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care mulți o fac atunci când gătesc broccoli. Metoda de preparare care îi poate reduce...
Digi Animal World
Un obicei nociv al stăpânului poate afecta grav sănătatea câinelui. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
Singurul sfat pe care Rory Culkin l-a primit de la frații săi celebri, Macaulay și Kieran. Dezvăluirea...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...