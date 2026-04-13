Traian Băsescu, reacție după alegerile din Ungaria: „Tandemul Trump–Putin a fost bătut măr de poporul maghiar”

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu a comentat luni rezultatul alegerilor de duminică din Ungaria, afirmând că „tandemul Donald Trump-Vladimir Putin”, implicat masiv în campania pentru susţinerea lui Viktor Orban, „a fost bătut măr de poporul maghiar”. „Şi Trump şi Putin urăsc democraţia şi Lumea cu Reguli. Își doresc să destrame Europa pentru a o controla şi stăpâni. Duminică au aflat că nu se poate! Trump va pleca, America rămâne!”, a precizat Băsescu.

„Trump va pleca, America rămâne! Implicat masiv în campania pentru susţinerea lui Viktor Orban, tandemul Donald Trump - Vladimir Putin, a fost bătut măr de poporul maghiar. Duminică Trump şi Putin au aflat că există ceva mai puternic decât armele lor nucleare aducătoare de moarte, mai puternic decât bombardierele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât rachetele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât milioanele lor de soldaţi gata să moară pe câmpurile de luptă invadând ţări străine, fără să ştie de ce. Acest «ceva mai puternic» decât armele se numeşte «vot democratic», firmă fostul preşedinte într-o postare pe pagina sa de Facebook.



Traian Băsescu spune că atât Donald Trump, cât şi Vladimir Putin „urăsc democraţia şi Lumea cu Reguli".



„Ei urăsc Europa Democratică, urăsc Europa Unită, urăsc Europa cu Reguli, urăsc Eureopa cu Valori. Trump şi Putin îşi doresc să destrame Europa pentru a o controla şi stăpâni. Duminică au aflat că nu se poate! Trump va pleca, America rămâne!”, încheie Băsescu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Regimul de 16 ani al lui Viktor Orban la Budapesta a ajuns la final după ce acesta şi-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Ungaria în faţa contracandidatului său, Peter Magyar. După ce aproape toate voturile au fost numărate duminică seara, Magyar părea să câştige 138 de locuri în parlamentul de 199 de locuri, o majoritate calificată care îi va conferi puteri extinse pentru a reforma Ungaria, relatează Politico.



„Maghiarii au spus astăzi «da» Europei, au spus «da» unei Ungarii libere”, a declarat Magyar în faţa unei mulţimi entuziaste adunate pe malurile Dunării, îndemnând în acelaşi timp susţinătorii lui Orban din instituţiile statului să demisioneze.

Citește și:

Criza din Golful Persic se adâncește: blocada anunțată de Trump riscă să agraveze conflictul și să scumpească și mai mult petrolul

Editor : C.A.