Live TV

Traian Băsescu, reacție după alegerile din Ungaria: „Tandemul Trump–Putin a fost bătut măr de poporul maghiar”

Data actualizării: Data publicării:
Traian Băsescu. Foto: Profimedia

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu a comentat luni rezultatul alegerilor de duminică din Ungaria, afirmând că „tandemul Donald Trump-Vladimir Putin”, implicat masiv în campania pentru susţinerea lui Viktor Orban, „a fost bătut măr de poporul maghiar”. „Şi Trump şi Putin urăsc democraţia şi Lumea cu Reguli. Își doresc să destrame Europa pentru a o controla şi stăpâni. Duminică au aflat că nu se poate! Trump va pleca, America rămâne!”, a precizat Băsescu.

„Trump va pleca, America rămâne! Implicat masiv în campania pentru susţinerea lui Viktor Orban, tandemul Donald Trump - Vladimir Putin, a fost bătut măr de poporul maghiar. Duminică Trump şi Putin au aflat că există ceva mai puternic decât armele lor nucleare aducătoare de moarte, mai puternic decât bombardierele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât rachetele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât milioanele lor de soldaţi gata să moară pe câmpurile de luptă invadând ţări străine, fără să ştie de ce. Acest «ceva mai puternic» decât armele se numeşte «vot democratic», firmă fostul preşedinte într-o postare pe pagina sa de Facebook. 

Traian Băsescu spune că atât Donald Trump, cât şi Vladimir Putin „urăsc democraţia şi Lumea cu Reguli”.

„Ei urăsc Europa Democratică, urăsc Europa Unită, urăsc Europa cu Reguli, urăsc Eureopa cu Valori. Trump şi Putin îşi doresc să destrame Europa pentru a o controla şi stăpâni. Duminică au aflat că nu se poate! Trump va pleca, America rămâne!”, încheie Băsescu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Regimul de 16 ani al lui Viktor Orban la Budapesta a ajuns la final după ce acesta şi-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Ungaria în faţa contracandidatului său, Peter Magyar. După ce aproape toate voturile au fost numărate duminică seara, Magyar părea să câştige 138 de locuri în parlamentul de 199 de locuri, o majoritate calificată care îi va conferi puteri extinse pentru a reforma Ungaria, relatează Politico.

„Maghiarii au spus astăzi «da» Europei, au spus «da» unei Ungarii libere”, a declarat Magyar în faţa unei mulţimi entuziaste adunate pe malurile Dunării, îndemnând în acelaşi timp susţinătorii lui Orban din instituţiile statului să demisioneze.

Citește și:

Criza din Golful Persic se adâncește: blocada anunțată de Trump riscă să agraveze conflictul și să scumpească și mai mult petrolul

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
Alegeri în Ungaria 2026. Prezență record la vot. Secțiile din țară s-au închis. Acuzații...
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald Trump: „Al 25-lea amendament...
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii...
De nicăieri! A decis să-l facă praf pe Chivu după Como - Inter 3-4: ”Cel mai arogant și supraevaluat antrenor”
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Peter Magyar, atac dur la Viktor Orban după victoria electorală: „Țara noastră a fost condusă de un grup criminal organizat”
Ucraina ridică avertismentul de călătorie pentru Ungaria după victoria electorală a lui Peter Magyar: „Riscurile s-au diminuat”
Înfrângerea lui Viktor Orban prevestește probleme pentru Donald Trump. Președintele SUA rămâne fără „campioni” ai democrației iliberale
„Poporul maghiar se bazează pe Europa”. Mesajul lui Sorin Grindeanu după victoria lui Peter Magyar în alegerile din Ungaria
Ilie Bolojan, mesaj de felicitare pentru Peter Magyar: „Așteptăm cu nerăbdare să consolidăm parteneriatul strategic”
Recomandările redacţiei
Cum a fost primită la Moscova înfrângerea în alegeri a lui Viktor...
Rogobete, întâlniri la Washington cu Pfizer și Banca Mondială...
Criza din Golful Persic se adâncește: blocada anunțată de Trump riscă...
Anchetă în Brăila după ce doi polițiști s-au filmat dansând pe manele...
Ultimele știri
Peter Magyar îl acuză pe Orban că „i-a trădat” pe maghiarii din Transilvania: „L-a susținut pe George Simion”
Un bărbat de 41 de ani din Timiș a fost găsit mort în mașina personală. Poliția a deschis o anchetă
„Vom modifica Constituția și vom include în ea faptul că prim-ministrul poate exercita funcția doar două mandate”, anunță Peter Magyar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Totul se schimbă pe 14 aprilie 2026. Zodiile ale căror vieți vor fi influențate complet de energia numărului...
Cancan
ANM a emis avertizare de vreme rea, în a doua zi de Paște. Zonele afectate de codul galben
Fanatik.ro
Cum a încercat șeful PSD Prahova, însoțitorul lui Nicușor Dan la slujba din Vinerea Mare, să împiedice...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit unul dintre cele mai dificile momente din ultimii ani: „Mă doare inima că e fata mea!”
Adevărul
Învingător în alegeri, Peter Magyar cere demisia președintelui Ungariei și anunță unde va face primele vizite...
Playtech
Cum ai putea lua pensie dacă faci muncă în gospodărie. Tipurile de activități pentru care primești bani
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată" pentru Gigi Becali, după ce a dat radarul peste cap și i-a certat pe polițiști
Pro FM
Britney Spears, decizie drastică după ce a fost arestată pentru conducere sub influenţa alcoolului...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la...
Newsweek
Știrea momentului pentru pensionari. S-au găsit 2.000.000.000€ pentru creșterea pensilor. Cum se împart banii?
Digi FM
Săptămâna Luminată 2026. Când se spală rufe. Ce alte tradiții sunt în fiecare zi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele zile din viața actriței Catherine O'Hara. Fratele ei a rupt tăcerea: „Nu mai...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...