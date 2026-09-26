Traian Băsescu, reacție ironică la criticii lui Siegfried Mureșan: „Cum să pui un premier care o să înceapă iar cu statul de drept?”

Traian Băsescu a avut câteva ironii la adresa celor care l-au criticat pe Siegfried Mureșan. Înțepătură la adresa lui Marcel Ciolacu, pe contul său de Facebook fostul președinte a spus că un adevărat premier ar trebui „pe cât se poate să nu aibă diplomă de bac”, profilul european al lui Mureșan fiind total nepotrivit funcției.

„Această desemnare ne enervează!

Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești.

Președintele a desemnat pentru funcția de prim-ministru un om bine școlit în România şi Germania şi deplin respectat la Bruxelles în instituţiile europene”, a scris Băsescu.

Ironic, Traian Băsescu a remarcat câteva dintre temele „europene” care deranjează opoziția – statul de drept, justiția independentă și lupta anticorupție.

„Cum să pui la București un premier care o să înceapă iar cu statul de drept, cu justiția independentă, cu lupta anticorpuție? Ne-a ajuns!

Armata de manipulare şi dezinformare a trecut imediat la treabă. Mureşan? Trădător, omul nemţilor, asociat cu mafia, nu apără România”.

„De la „adevăraţii patrioţi” aflăm că un bun premier pentru România ar fi un personaj având dificultăţi în utilizarea limbii române, dacă se poate fără diploma de bacalaureat şi eventual să-l doară în… de deficit.

Asta E!!!!!”, a conchis fostul președinte.

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Editor : Sebastian Eduard