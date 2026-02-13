Live TV

Traian Băsescu: Reducerile de personal nu înseamnă reformă. Trebuie să faci reorganizarea administrativă a ţării, să rămâi cu 8 judeţe

Data publicării:
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu, fostul președinte al României. Foto: Inquam Photos / Silviu Filip

Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că reducerile de personal nu înseamnă reformă, el explicând că reforma implică reorganizarea administrativă şi existenţa a doar opt regiuni, cu tot atâtea instituţii deconcentrate. Băsescu spune că există „o mare rezistenţă” din partea politicienilor în ceea ce priveşte această reorganizare, subliniind că şi în mandatele sale a „stimulat” Guvernul să o realizeze, însă nu a avut majoritatea necesară în acest sens.

„Reducerile de personal nu înseamnă reformă, nici reducerile de personal, nici creşterile de taxe, accize impozite şamd. Reforma administrativă înseamnă că faci reorganizarea administrativă a ţării, să rămâi cu opt judeţe mari, care înseamnă, în loc de 42 înseamnă doar 8 Direcţii sanitare, 8 Direcţii agricole, 8 generali şefi de poliţie judeţeană, în loc de 42 şi multe altele”, a explicat Traian Băsescu, vineri seară, la B1 Tv, citat de News.ro.

El este de părere că „va trebui să se facă această reorganizare”.

„Eu ştiu cât de mare e rezistenţa, am încercat să stimulez Guvernul să o facă şi în timpul mandatelor mele şi nu am reuşit, e adevărat, nu am avut o majoritate suficientă. E o rezistenţă mare la reorganizarea administrativă, dar va trebui făcută”, a punctat Traian Băsescu.

El a menţionat că viitoarele rânduri de alegeri ar trebui făcute având la bază noua reorganizare administrativă.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
drujba
2
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
loto numere
4
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat
Avion de luptă Rafale, cu capacitate nucleară
5
„Un contract istoric.” India va cumpăra încă aproximativ 100 de avioane de luptă franceze...
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Digi Sport
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Traian Băsescu pe strada
Traian Băsescu propune intervenția FMI: Coaliția nu își asumă „nici tehnic, nici politic” măsurile pentru redresarea economiei
Traian Băsescu
Traian Băsescu a câștigat procesul cu Administrația Prezidențială. Ce a decis instanța privind indemnizația ca fost șef al statului
Traian Băsescu.
Băsescu, atac frontal la partide: „Depăşesc orice limită a bunului simţ”. Ce l-a enervat pe fostul președinte
traian basescu face declaratii
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
profimedia-1068255598
Traian Băsescu, despre Comisia pentru Pace: „O jucărie pe care şi-o face Trump”. Cum comentează fostul președinte poziția României
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Un fost ministru PSD îl amenință pe Bolojan direct: „Dacă nu-și...
raport nicusor dan
Nicușor Dan, prima reacție după anunțul privind intrarea României în...
marcel ciolacu sustine un discurs
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul...
sorin grindeanu
Grindeanu îi răspunde lui Bolojan: „PSD nu s-a opus niciodată...
Ultimele știri
Vapatul în mașinile în care se află copii ar putea fi interzis în Anglia
Atac cu cuțitul la Arcul de Triumf din Paris. Un bărbat înarmat, care a rănit un jandarm, a fost împușcat
Peste 300 de școli din Kiev au rămas fără căldură în urma atacurilor Rusiei. Temperaturile coboară până la minus 20 de grade
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrele s-au aliniat perfect pentru ele. Top patru zodii care atrag noroc și abundență din 13 februarie 2026
Cancan
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților...
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă fosta jucătoare de tenis din Rusia, după retragere. La 40 de ani a început o meserie nouă
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Larisa Iordache, decizie radicală după ce a devenit mamă. Pasul pe care l-a făcut marea campioană
Adevărul
Garry Kasparov nu vede sfârșitul războiului din Ucraina: „Va continua atâta timp cât Putin are resurse”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ea e tânăra devenită virală pe TikTok după ce a început să poarte un porumbel în geantă: „L-am domesticit, îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fostul patron de la Poli Timișoara a murit
Pro FM
VIDEO Dua Lipa și logodnicul, hărțuiți de paparazzi. Momente tensionate în Paris: "Nu ne mai urmăriți!"
Film Now
Suma donată de Steven Spielberg pentru a ajuta familia lui James Van Der Beek. Actorul era tatăl a șase copii
Adevarul
Ce înseamnă „recesiunea tehnică” și de ce România nu resimte încă o criză ca în 2009-2010. Explicațiile...
Newsweek
Un document ignorat de mulți pensionari ar putea să le permită să iasă mai devreme la pensie. Cum arată?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Cum îl schimbase boala pe James Van Der Beek. Regretatul actor, declarații sfâșietoare cu un an înainte de...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online