Traian Băsescu: Reducerile de personal nu înseamnă reformă. Trebuie să faci reorganizarea administrativă a ţării, să rămâi cu 8 judeţe

Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că reducerile de personal nu înseamnă reformă, el explicând că reforma implică reorganizarea administrativă şi existenţa a doar opt regiuni, cu tot atâtea instituţii deconcentrate. Băsescu spune că există „o mare rezistenţă” din partea politicienilor în ceea ce priveşte această reorganizare, subliniind că şi în mandatele sale a „stimulat” Guvernul să o realizeze, însă nu a avut majoritatea necesară în acest sens.

„Reducerile de personal nu înseamnă reformă, nici reducerile de personal, nici creşterile de taxe, accize impozite şamd. Reforma administrativă înseamnă că faci reorganizarea administrativă a ţării, să rămâi cu opt judeţe mari, care înseamnă, în loc de 42 înseamnă doar 8 Direcţii sanitare, 8 Direcţii agricole, 8 generali şefi de poliţie judeţeană, în loc de 42 şi multe altele”, a explicat Traian Băsescu, vineri seară, la B1 Tv, citat de News.ro.

El este de părere că „va trebui să se facă această reorganizare”.



„Eu ştiu cât de mare e rezistenţa, am încercat să stimulez Guvernul să o facă şi în timpul mandatelor mele şi nu am reuşit, e adevărat, nu am avut o majoritate suficientă. E o rezistenţă mare la reorganizarea administrativă, dar va trebui făcută”, a punctat Traian Băsescu.



El a menţionat că viitoarele rânduri de alegeri ar trebui făcute având la bază noua reorganizare administrativă.

Editor : A.P.