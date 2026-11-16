Live TV

Traian Băsescu: Reforma administrativă a devenit o necesitate. Dacă o fac aşa cum au început-o, mai bine se opresc

Data publicării:
traian basescu
Traian Băsescu. Foto: Inquam Photos / Ioana Zamfir
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Fostul preşedinte Traian Băsescu critică modul în care Guvernul încearcă că realizeze reforma administrativă, arătând că aceasta trebuie făcută „de sus în jos” şi arătând că este nevoie de restructurarea instituţiilor precum cele din Justiţie, servicii, Jandarmerie, Poliţie şi direcţii deconcentrate. Băsescu subliniază că, fără digitalizare, nu este posibilă reforma administrativă.

Traian Băsescu a afirmat, luni seară, la TVR, că „PSD-ul este mânat de criză” şi de aceea doreşte reorganizarea administrativă, care ar duce la reducerea costurilor de funcţionare a statului la nivel central şi local, potrivit News.ro.

El consideră că reforma ar trebui „începută de sus în jos şi prin ordonanţă de urgenţă”, iar Guvernul „trebuie să-şi asume decizii şi să le impună” în această privinţă.

Potrivit fostului şef al statului, „cine va face reforma administrativă va rămâne în istoria României”.

„Nu i-aş suspecta de rele intenţii, dar a devenit o necesitate reforma administrativă, marea problemă este cum o fac. Dacă o fac aşa cum au început-o, mai bine se opresc. Să vedem ce comune vor să se autocomaseze? În primul rând, procesul trebuie făcut de sus în jos. Nu ai cum să-l începi de jos... şi unde-l opreşti? Trebuie făcut de sus în jos şi aş putea spune că sunt nişte germeni ai acestui proces pentru că şi eu am avut în minte o posibilă reorganizare administrativă, sigur Guvernul ar fi trebuit să o facă, însă ideea este: acele judeţe mărite, să le spunem regiuni, nu e constituţional, dar aceste noi regiuni ar trebui să aibă întâi creată structura, Justiţia, Curţile de Apel şi celelalte curţi, parchete, Jandarmeria, de pe această regiune, SRI-ul are o structură formată din vreo 6 judeţe care este altă regiune, Poliţia, cu un comandant de Poliţie peste această regiune, direcţiile sanitare, direcţiile veterinare trebuie ridicate la nivelul acestor regiuni şi desfiinţate cele existente”, a explicat Băsescu.

El consideră că varianta cea mai bună ar fi cea propusă de fostul premier Emil Boc, care prevedea existenţa a opt regiuni, la care să se adauge Harghita şi Covasna.

„Cincisprezece (regiuni – n.r.) rămân tot prea mici. Aici marele avantaj trebuie să fie posibilitatea de a realiza proiecte regionale. (...) Plus cât aparat se desfiinţează, aparat bugetar care poate fi utilizat în economia reală”, a adăugat Traian Băsescu.

Fostul şef al statului a subliniat că, fără digitalizare, nu este posibilă reforma administrativă.

„Această reorganizare trebuie sincronizată cu digitalizarea. Înainte să spui: asta e noua organizare, trebuie să ai toate bazele de date comasate, e o muncă extraordinară care trebuie făcută”, a spus Băsescu.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele bulgar, Rumen Radev, dă mâna cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski
1
Bulgaria oprește livrările de arme și ajutorul financiar pentru Ucraina. Condițiile puse...
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
2
Robert Negoiță susține că Nicușor Dan ar fi împins PSD să facă reforma administrativă...
romani pe strada
3
Cum ar vota românii la viitoarele alegeri. AUR pierde peste 5% din încrederea...
boris johnson vladimir putin
4
Boris Johnson, despre întâlnirea cu Lavrov: „M-a forțat să beau cantități enorme de...
Sorin Grindeanu
5
PSD răspunde la amenințarea UDMR privind reforma administrativă: „Poate depune moțiune...
A izbucnit scandalul! A decis să divorțeze și a ”explodat” după ce a văzut ce a spus în public soțul ei
Digi Sport
A izbucnit scandalul! A decis să divorțeze și a ”explodat” după ce a văzut ce a spus în public soțul ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2026-10-05-3649
Cum îl caracterizează Traian Băsescu pe Luca Niculescu și relația lui cu Nicușor Dan
psd inquam photos
PSD cere restructurarea instituţiilor şi companiilor de stat înainte de bugetul pe 2027: „Statul strânge cureaua, nu cetăţenii”
Mircea Abrudean este președintele interimar al Senatulu
Mircea Abrudean, atac la PSD pe tema reformei administraţiei: „De promisiuni suntem sătui cu toţii”
Turos Lóránd vorbeste la microfon.
Turos Lóránd, despre reforma administrativă propusă de PSD: „Nu poți redesena localitățile dintr-un birou din București”
costel alexe
Costel Alexe, președintele CJ Iași: Reforma administrativă nu se poate face în Kiseleff. Nu putem susține această mascaradă
Recomandările redacţiei
Dumitru Chisăliță.
Cum vor fi sprijinite familiile vulnerabile pentru a face față...
Russia'S President Putin Meets With US Envoy Witkoff In Moscow
„Un acord final va necesita decizii dificile”. Jared Kushner...
A ship on the horizon of the black sea
Un atac cu o dronă ar fi cauzat scufundarea unei nave cargo în largul...
Costuri energie electrică. Foto Getty Images
Cu cât vor crește facturile la energie în această iarnă. Recomandarea...
Ultimele știri
Ministrul Energiei spune cu cât s-ar ieftini gazele după începerea exploatării de la Marea Neagră: „De acolo plecăm”
Cum stă România cu rezervele de gaze înainte de iarnă. Anunțul ministrului Energiei
Zelenski anunţă discuţii cu negociatorii europeni şi americani şi cere rachete europene pentru a lovi Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii lasă în urmă tristețea, începând cu 17 noiembrie. Viața începe să le ofere din nou motive de bucurie
Cancan
Acuzații de ȚEAPĂ cu Lamborghini și Ferrari! Turbulențe în imperiul american al Alinei Vidican și al soțului
Fanatik.ro
Cine e personajul care va prelua din atribuțiile lui MM Stoica la FCSB. „Gigi Becali l-a curățat, e fără...
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
„Parcă aș fi o cârpă!” Gigi Becali și Meme Stoica, contre în direct! Patronul FCSB a intervenit după...
Adevărul
Apartamentul de 110.000 de euro dintr-un bloc construit în 1969 care a stârnit controverse. Dilema unui...
Digieconomic
Când poate ANAF să verifice averea unei persoane fizice și cum se justifică diferențele dintre venituri și...
Digi FM
Nepotul lui Ion Țiriac a lucrat ca electrician la noua arenă sportivă a familiei. Alexandru are 18 ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: Erling Haaland, marele transfer al anului 2027?! ”E foarte încrezător că va fi jucătorul...
Pro FM
Thalia, spectaculoasă la 55 de ani. Într-un costum auriu mulat, a făcut senzație alături de Karol G, cu 20 de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert Pattinson, noul James Bond! Actorul a fost confirmat oficial în rolul celebrului agent 007
Adevarul
Harta unei posibile reforme adminstrative a încins spiritele. Înglobarea județului Brăila în Galați naște...
Newsweek
Ministrul Muncii anunță cu ce procent ar vrea să indexeze pensiile. Anii trecuți am avut „tăieri de pensii”
Digi FM
Cum s-a schimbat viața unei tinere britanice după ce s-a trezit din somn vorbind cu un accent complet diferit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum ar fi arătat Pământul dacă viața nu ar fi existat niciodată? O simulare dezvăluie o lume surprinzătoare
Digi Animal World
Un crab „înarmat” cu un cuțit a terorizat un bărbat și câinele său, în Florida. Imaginile au devenit virale...
Film Now
Robert Pattinson, noul James Bond! Actorul a fost confirmat oficial în rolul celebrului agent 007
UTV
Andra Gogan, premiată de Forbes România la 28 de ani. Artista a intrat în topul „30 Under 30” după succesul...