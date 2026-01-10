Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu este de părere că actualul şef al statului, Nicuşor Dan, „face o mare greşeală şi este într-o capcană” dacă prezintă un raport privind anularea alegerilor din noiembrie 2024. El spune că datele şi documentele privind decizia de anulare trebuiau trimise către procurori, care să investigheze ce s-a întâmplat atunci.

„Unde cred că preşedintele face o mare greşeală şi este într-o capcană, de fapt, să prezinte raportul cu motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidenţiale în 2024. Ce treabă are preşedintele Nicuşor Dan? El nu a candidat atunci. Cineva i-a pus în braţe problema şi dânsul a luat-o, cred că din neatenţie, ştiu eu, din dorinţa de a da un răspuns, dar nu era treaba lui. Treaba lui era aşa: după ce a fost validat, s-a dus la Cotroceni, chema secretarul CSAT-ului: domnul secretar, stenogramele şi toate documentele şedinţei în care s-a dezbătut problema, le primea pe masă, punea mâna pe telefon, domnul procuror general, vă invit, vă rog, la mine, poftiţi, ăsta-i opisul, astea-s documentele, începeţi ancheta de ce s-au anulat alegerile!”, a afirmat Traian Băsescu, sâmbătă seară, într-o emisiune la România TV, potrivit News.ro.

Fostul şef al statului este de părere că frauda de la alegeri care face obiectul investigaţiei este de competenţa unui procuror, nu a preşedintelui.

„Cred că e foarte bine şi din punct de vedere al imaginii în afara ţării. Dom-le, nu ţine la ei, la politicieni, problema anulării alegerilor, uite, au dat-o la instituţiile abilitate să facă anchete. Cât timp va fi la politicieni, la CSAT, la preşedinte obligaţia de a da răspunsuri, în primul rând nu va convinge pe nimeni şi în al doilea rând, va fi tot timpul semnul de întrebare de ce politicienii trebuie să o rezolve şi nu instituţiile statului, în astfel de situaţi. Discutăm de încălcarea gravă a Constituţiei când discutăm de anulat alegeri”, a adăugat Băsescu.

El a subliniat că este obligatorie cooperarea dintre structurile de securitate şi procurori, amintind că SRI are o divizie de apărare a Constituţiei care să furnizeze anchetatorilor date despre ce s-a întâmplat atunci.

