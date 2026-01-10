Live TV

Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024

Data actualizării: Data publicării:
Traian Băsescu.
Traian Băsescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu este de părere că actualul şef al statului, Nicuşor Dan, „face o mare greşeală şi este într-o capcană” dacă prezintă un raport privind anularea alegerilor din noiembrie 2024. El spune că datele şi documentele privind decizia de anulare trebuiau trimise către procurori, care să investigheze ce s-a întâmplat atunci.

 „Unde cred că preşedintele face o mare greşeală şi este într-o capcană, de fapt, să prezinte raportul cu motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidenţiale în 2024. Ce treabă are preşedintele Nicuşor Dan? El nu a candidat atunci. Cineva i-a pus în braţe problema şi dânsul a luat-o, cred că din neatenţie, ştiu eu, din dorinţa de a da un răspuns, dar nu era treaba lui. Treaba lui era aşa: după ce a fost validat, s-a dus la Cotroceni, chema secretarul CSAT-ului: domnul secretar, stenogramele şi toate documentele şedinţei în care s-a dezbătut problema, le primea pe masă, punea mâna pe telefon, domnul procuror general, vă invit, vă rog, la mine, poftiţi, ăsta-i opisul, astea-s documentele, începeţi ancheta de ce s-au anulat alegerile!”, a afirmat Traian Băsescu, sâmbătă seară, într-o emisiune la România TV, potrivit News.ro. 

Fostul şef al statului este de părere că frauda de la alegeri care face obiectul investigaţiei este de competenţa unui procuror, nu a preşedintelui.

„Cred că e foarte bine şi din punct de vedere al imaginii în afara ţării. Dom-le, nu ţine la ei, la politicieni, problema anulării alegerilor, uite, au dat-o la instituţiile abilitate să facă anchete. Cât timp va fi la politicieni, la CSAT, la preşedinte obligaţia de a da răspunsuri, în primul rând nu va convinge pe nimeni şi în al doilea rând, va fi tot timpul semnul de întrebare de ce politicienii trebuie să o rezolve şi nu instituţiile statului, în astfel de situaţi. Discutăm de încălcarea gravă a Constituţiei când discutăm de anulat alegeri”, a adăugat Băsescu.

El a subliniat că este obligatorie cooperarea dintre structurile de securitate şi procurori, amintind că SRI are o divizie de apărare a Constituţiei care să furnizeze anchetatorilor date despre ce s-a întâmplat atunci.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avionul apocalipsei. Foto captură video
1
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
trump groenlanda
2
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
Viktor Orban cu figura dezamagita
3
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în...
taxe si impozite
4
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor...
theodor stolojan la digi24
5
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o...
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
Digi Sport
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președintele Nicușor Dan.
Marinescu, despre „referendumul” anunțat de Nicușor Dan în justiție: „Mi-e foarte greu să spun că ar fi ceva în afara legii”
Caransebes Airshow 2025
Theodor Stolojan, despre controversa aeronavei Spartan: „România are o problemă pentru că nu a cumpărat un avion pentru președinte”
avion elvetia
Armata Elveției, pentru Digi24: Misiunea de escortare a fost o ocazie de a mulțumi României pentru ajutorul în cazul Crans-Montana
sri inquam octav ganea
Nicușor Dan va începe negocierile cu PSD pentru numirile la șefiile serviciilor secrete. Cine este în cărți
nicusor dan
Nicușor Dan, despre acordul UE - Mercosur: „România va câștiga noi piețe pentru exporturi. Agricultura noastră este protejată”
Recomandările redacţiei
steagul sua si groenlanda
Dilema Danemarcei față de Groenlanda: apărarea unui teritoriu care...
profimedia-1064779352
Irineu Darău, ministrul Economiei, despre acordul UE-Mercosur: „Va...
President Putin la birou, cu un caiet pe masa
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în...
victor negrescu face declaratii
Victor Negrescu: PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a...
Ultimele știri
Avarie la Electrocentrale Craiova: nu mai poate asigura parametrii optimi de temperatură. Celulă de criză la ministerul Energiei
„Părea prea puternic ca să fie real”. Descoperirea unui grup uriaș de galaxii antice, atât de fierbinți încât nu ar trebui să existe
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de colaps în contextul unui exod în masă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
Dinamo s-a înțeles cu jucătorul dorit și de Gigi Becali! Anunțul lui Andrei Nicolescu
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
El e noul fundaș central al CFR Cluj. A semnat în cantonamentul din Spania al ardelenilor. Exclusiv
Adevărul
Vom aduce mâncare de la brazilienii care „dau cu insecticide la greu”? Explicațiile europarlamentarilor...
Playtech
Detaliu uluitor din ancheta morţii Rodicăi Stănoiu! Mesajul transmis înainte de a muri schimbă tot, ce i-a...
Digi FM
Prințesa Kate a împlinit 44 de ani: "Natura m-a ajutat să mă vindec. Un profesor tăcut şi o voce delicată...
Digi Sport
Un copil a văzut-o pe culturista pe care toți o acuză că-și editează pozele și s-a luat cu mâinile de cap! 3...
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Jennifer Lawrence preferă să filmeze scenele intime cu actori pe care nu îi cunoaște: „E mult mai simplu să...
Adevarul
Indiferență revoltătoare. Un bărbat a murit într-un autobuz. Motivul halucinant pentru care călătorii nu au...
Newsweek
Un expert explică schimbările făcute de Casa de Pensie la calculul vechimii în muncă. Cine are de pierdut?
Digi FM
Sarah Paulson, omagiu profund personal pentru Diane Keaton, în ziua în care regretata actriță ar fi împlinit...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...