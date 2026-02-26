Traian Băsescu a vorbit la Digi24 despre ce rol ar putea juca președintele în legătură cu actuala criză din coaliție. Fostul președinte a spus că „singurul lucru pe care îl poate face Nicușor este ceea ce face”.

„Cred că Nicușor este situația în care din când în când discută când cu Grindeanu, când cu Bolojan, când cu Fritz, și încearcă să mențină coaliția în condiții de lucru, pentru că eu nu cred în ruperea coaliției”, a spus Traian Băsescu.

„Ceea ce se vede sunt blocajele pe care le creează în general PSD-ul. În introducerea diverselor măsuri pe care le preconizează Guvernul. Deci, singurul lucru pe care îl poate face Nicușor este ceea ce face”, a subliniat fostul președinte.

Întrebat ce ar face dar ar fi președinte acum, fostul șef al statului a spus că se rezumă doar la a face o analiză, „un comentariu la ceea ce se întâmplă”. „Nu vreau să creez impresia că mă simt încă președinte. Sunt pensionar”, a adăugat Băsescu.

PNL a reacționat la referendumul PSD anti-Bolojan anunțat de Grindeanu

Partidul Național Liberal a reacționat joi, printr-un comunicat de presă, la anunțul lui Sorin Grindeanu privind organizarea unei consultări interne în PSD privind continuarea guvernării cu Ilie Bolojan premier.

Liberalii spun că „premierul Ilie Bolojan are susținerea PNL și schimbarea acestuia este nenegociabilă. Ne dorim să ducem la termen Acordul Coaliției semnat anul trecut, în litera și în spiritul lui” și îi cer „președintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție”.

PNL avertizează că, în cazul în care PSD doreşte schimbarea Acordului, să se gândească că liberalii îşi rezervă dreptul să acţioneze în consecinţă plecând de la principiu „un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri şi dispariţia oricărei garanţii că un nou acord va fi respectat”.

PSD avertizează PNL că susținerea Guvernului Bolojan depinde de bugetul pe 2026

Partidul Social Democrat a transmis o reacție oficială după poziția exprimată de Partidul Național Liberal privind consultarea internă anunțată de Sorin Grindeanu în legătură cu continuarea guvernării alături de premierul Ilie Bolojan.

Într-un comunicat de presă, PSD precizează că nu a cerut PNL să vină cu o altă propunere de premier și nici nu a solicitat conducerii USR retragerea miniștrilor din guvern. Social-democrații subliniază însă că actualul Executiv a fost învestit cu votul parlamentarilor PSD, iar conducerea partidului are „dreptul suveran și democratic” de a analiza, în forurile interne, dacă și în ce condiții va continua să susțină actuala coaliție de guvernare.

