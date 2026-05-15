Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”

Fostul președinte Traian Băsescu Foto: Inquam Photos/ lena Covalenco

Fostul președinte Traian Băsescu spune că e nevoie de un „liberal 100%” care să îndeplinească funcția de premier în viitorul guvern. El l-a nominalizat, la B1 TV, pe europarlamentarul Dan Motreanu, spunând că „nu-l pune nimeni la îndoială”.

Întrebat dacă ministrul de Interne, Cătălin Predoiu (PNL), poate fi considerat apropiat de PSD, Băsescu a răspuns: „Nu pot să spun că are carnet la PSD, dar ori de câte ori se cere un premier liberal, PSD-ul îl nominalizează pe Predoiu ca fiind soluția minune.”

„Eu nu cred că e soluția minune. Predoiu a trecut prin toate partidele, și pe la PNL, și pe la PDL, și pe unde a putut, și unde n-a putut. Și independent susținut și de PSD. A fost de toate. Trebuie un liberal pur sânge pe care să-l recunoscă PNL-ul. Pentru că acum PNL-ul e rănit. Le trebuie un premier liberal de tip Motreanu. Pe ăsta nu-l pune nimeni sub semnul întrebării că n-ar fi PNL-ist 100%”, a spus Băsescu.

„Probabil că mai pot spune vreo 5-6 nume, dar pe Motreanu - am fost cu el și în Parlamentul European. E un liberal 100%. Eu doar am dat un exemplu”, a spus Băsescu.

Fostul președinte a mai spus că dacă actualul șef al statului ar numi un premier tehnocrat, o astfel de alegere ar veni cu responsabilități majore.

„Își va asuma riscul pentru tot ce se va întâmpla”, a mai spus Băsescu.

