Traian Băsescu a declarat, duminică într-o intervenție la Digi24, că liderul PSD Sorin Grideanu va controla Guvernul, prin viceprim-ministrul Marian Neacșu, în timp ce premierul Luca Niculescu ar putea ajunge să suporte consecințele unor decizii care nu îi aparțin. Invitat duminică la Digi24, Fostul președinte a adăugat că Executivul este minoritar, dni punct de vedere al susținerii în Parlament, și a anticipat că liderul PSD ar putea critica premierul dacă măsurile guvernamentale vor genera nemulțumiri în rândul populației.

Întrebat dacă guvernul va fi condus și controlat integral de PSD, Traian Băsescu a răspuns afirmativ și a descris mecanismul prin care, în opinia sa, partidul își va exercita influența asupra miniștrilor.

„O, categoric, da. Deci mecanismul va fi așa: Stăpânul guvernului va fi Grindeanu, dar nu direct, ci prin vicepremierul Neacșu, care e experimentat. Prin Neacșu, Grindeanu le va transmite miniștrilor ce e de făcut. Deci șeful de facto al miniștrilor PSD va fi Neacșu în guvern”, a declarat fostul președinte la Digi24.

Băsescu a susținut că liderul PSD va convoca miniștrii la sediul partidului pentru a-și reafirma autoritatea și a afirmat că deciziile importante vor fi luate în interiorul formațiunii politice.

„Din când în când, ca să se știe cine-i jupânul, Grindeanu o să cheme miniștrii la partid, ceea ce a și făcut. Deci cred că în zona asta suntem. Aș spune că nimic spectaculos. Când ai un guvern și PSD, ăsta e mecanismul pe care funcționează. De fapt, guvernul e la partid, nu la Palatul Victoria”, a afirmat Traian Băsescu.

Băsescu: Premierul ar putea deveni ținta lui Grindeanu

Fostul șef al statului a fost întrebat și de ce ar accepta Luca Niculescu o formulă de guvernare în care, potrivit interpretării sale, PSD ar controla deciziile, în timp ce premierul ar suporta consecințele acestora.

Traian Băsescu a declarat că nu exclude ca premierul să fie criticat de liderul PSD dacă guvernarea va întâmpina probleme sau dacă măsurile adoptate vor provoca nemulțumirea populației.

„Păi, eu nu exclud posibilitatea ca, la un moment dat, Luca Niculescu, premierul, să devină ținta lui Grindeanu în atacuri, dacă merge ceva prost sau dacă vor fi măsuri care nu vor fi pe placul populației. Deci, ăsta e filmul. Nu vă pot spune de ce ar accepta Luca Niculescu o formulă de asta, pentru că el a acceptat să fie premierul PSD. El a avut libertate de la președinte să-și aleagă varianta în care vrea să cu, să guverneze. El a mers pe varianta PSD, nu altcineva”, a spus fostul președinte.

„A fost declarația lui (Luca Niculescu - n.r.) că a avut libertate totală de la președinte. Deci, probabil că a făcut jocul președintelui, dar e clar că el a optat să meargă cu un asemenea Guvern”, a declarat Traian Băsescu.

Băsescu: „Avem un guvern deocamdată”

La începutul intervenției, fostul președinte a descris executivul drept un guvern minoritar, fără o majoritate parlamentară permanentă, și a susținut că PSD trebuie să răspundă pentru situația pe care o atribuie guvernării anterioare conduse de Marcel Ciolacu.

„Deci, avem un guvern deocamdată, asta știm sigur. Guvernul e și minoritar, în sensul că nu are o majoritate permanentă în Parlament, și, în sfârșit, PSD își asumă responsabilitatea pentru rezolvarea unor dificultăți în care ei au băgat țara prin Ciolacu. De data asta au rămas să plătească factura dacă e ceva de plătit sau să le construim statui dacă vor fi extraordinari în găsirea soluțiilor”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Editor : Ana Petrescu