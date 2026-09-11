Live TV

Exclusiv Traian Băsescu: Tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere. Chiar Ilie Bolojan favorizează acest lucru

Data actualizării: Data publicării:
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu, fostul președinte al României. Foto: Inquam Photos
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat vineri, la Digi24, întrebat despre rezultatele unui sondaj INSCOP care poziționează partidul lui George Simion în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, că „tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere”, precizând că inclusiv Ilie Bolojan favorizează acest lucru. 

 

Băsescu susține că cifrele ultimului sondaj de opinie sunt îngrijorătoare.

„Mă uit la cele două partide şi văd, cel puţin PNL-ul, care a crezut că l-a găsit pe Mesia să-i facă mari, are o scădere consistentă faţă de sondajul din primăvară, consolidarea AUR şi asta înseamnă că partidele tradiţionale chiar nu-şi fac treaba. Pur şi simplu, suntem la situaţia la care cetăţenii nu sunt păcăliţi. Îi vedeţi că toată ziua ies şi debitează discursurile inepte, crezând că îi păcălesc pe români.

Vine Grindeanu şi spune cât de mult bine vrea să facă PSD-ul, dar nu-l lasă liberali, vine Bolojan cu inepţiile lui cu partide armistiţiu, cu termeni adesea absolut neconstituţionali. Oamenii ăştia nici măcar nu au vocabularul constituţional. Pur şi simplu, inventează termeni constituţionali, după mintea lor”, a menţionat el.

Întrebat dacă nu ar putea ajunge PSD şi AUR să formeze împreună o majoritate, Băsescu a răspuns că e posibilă o astfel de variantă.

„Eu cred că tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere, cu atât mai mult cu cât liberalii, prin Bolojan, chiar favorizează acest lucru şi nu se lasă mai prejos nici domnul preşedinte, care nu desemnează un premier”, a mai afirmat Traian Băsescu.

Declarațiile acestuia vin în contextul în care rezultatele sondajului INSCOP,  realizat în perioada 1 - 7 septembrie 2026, au arătat că AUR ar obține cel mai mare scor dacă ar avea loc alegeri parlamentare duminica viitoare.

Raportat la cei care au exprimat preferinţa pentru un partid şi au declarat că ar merge sigur la vot (45% din total eşantion), 40.2% ar vota cu AUR (41,4% în mai 2026), 17.2% cu PNL (21,9% în mai 2026), 16.4% cu PSD (13,3% în mai 2026), şi 11.4% cu USR (10,8% în mai 2026).

Pentru UDMR ar opta 4.8% dintre alegători (3,4% în mai 2026), pentru SENS – 4.8% (2,3% în mai 2026), pentru POT – 2.2% (1,7% în mai 2026), iar pentru SOS România – 1.8% (3,1% în mai 2026). 1% dintre respondenţi îşi exprimă preferinţa pentru un candidat independent (0.9% în mai 2026), iar 0.2% pentru alt partid (1.1% în mai 2026).

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - JUDECATORIA SEC 1 - 9 IUN 2026
1
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în...
20260421_N_Ionita
2
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol...
Câte zile de concediu primesc angajații. Foto Getty Images
3
La câte zile de concediu ai dreptul, în funcție de vechimea în muncă. Ce prevede legea...
2026-09-01-0784
4
Scenariu discutat în PNL: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia (surse). Reacția...
parlament
5
AUR, pe primul loc în intenția de vot la parlamentare. Ce schimbare apare pe a doua...
FOTO Diana Belbiță a făcut ”lumină” cu o singură poză: ”Pentru cei care încă nu au înțeles”
Digi Sport
FOTO Diana Belbiță a făcut ”lumină” cu o singură poză: ”Pentru cei care încă nu au înțeles”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
omar hayssam captura
Traian Băsescu despre Omar Hayssam: Justiția română l-a eliberat exact în ziua în care se împlinesc 25 de ani de la atentate de SUA
guvernul romaniei inquam octav ganea
Băsescu critică dur propunerea lui Bolojan pentru noul Guvern: „Dacă specialiștii vor fi de talia lui, va fi un dezastru”
nicusor dan la cotroceni
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan
BLNM9338 (1)
Csoma Botond spune că sunt două variante viabile pentru viitorul Guvern: UDMR „nu e de vină că PSD s-a dus către AUR”
steag tricolor profimedia-1131569932
Petrișor Peiu răspunde atacurilor privind legea tricolorului: „Dacă vreți, e de inspirație americană onorarea steagului”
Recomandările redacţiei
drona profimedia
Fragmente de drone, unele cu explozibil, găsite în Constanța și...
hayssam eliberat duba
Primele imagini cu teroristul Omar Hayssam la ieșirea din...
simion grindeanu inquam
Alianța PSD-AUR funcționează „pe chestiuni emoționale”. Peiu anunță...
stalpi dunare
Șeful ANRE: Înainte să discutăm despre cum transportăm şi distribuim...
Ultimele știri
Iranul şi Rusia critică presiunile occidentale şi cer BRICS să reducă dependenţa de dolar. Putin: Suntem vizați de 30.000 de sancţiuni
USR dezminte informațiile privind demisia Guvernului: „Baronii PSD s-au bucurat puțin. Ghinion!”
Cartel Alfa îi solicită lui Nicușor Dan să intervină în conflictul de la Oil Terminal. Avertismentul sindicaliștilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bani și noroc. Trei zodii intră într-o perioadă de abundență financiară până pe 20 septembrie
Cancan
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca...
Fanatik.ro
Alex Musi, accidentat sau pedepsit? „Ar putea lipsi minim o lună”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Ce a lăsat Gigi Becali în locul bisericii de la Techirghiol pe care a dărâmat-o la presiunile statului: „Nu...
Adevărul
România, prima țară din lume cu asigurare anti-drone pentru locuințe. Ce se întâmplă dacă războiul ajunge pe...
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
Cine e viitoarea soție a lui Alexandru Nazare. E cu 16 ani mai mică decât el și nu e străină de lumea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum s-a transformat noul ”rege” din România în Portugalia: ”Sunt convins că a vrut să se întoarcă”
Pro FM
Delia, în costum de baie și cizme lângă piscina de acasă. Nonconformismul ei a stârnit reacții: "Ador tot ce...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Pamela Anderson, într-o rochie cu spatele gol și crăpătură până la șold. A strălucit la New York, la 59 de ani
Adevarul
Noua atracție din Grecia. Turiștii au ocazia să înoate cu porcii
Newsweek
Puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 15% în doi ani. Pensionarii au pierdut 425 lei la pensie
Digi FM
Văduva și copiii lui Steve Irwin îi duc dorul: "Familia noastră și-a pierdut supereroul". 20 de ani de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
VIDEO Păcăliți de inteligența artificială. Studiu: cum ne "umflă" ceasurile smart caloriile
Digi Animal World
Reacția unui câine când vede un dinozaur de jucărie. Imaginile sunt virale: „De mult nu am mai râs așa”
Film Now
Actorul care nu ar mai lucra niciodată cu Sharon Stone. De ce a refuzat să o sărute în ultimele scene din...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță