Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat vineri, la Digi24, întrebat despre rezultatele unui sondaj INSCOP care poziționează partidul lui George Simion în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, că „tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere”, precizând că inclusiv Ilie Bolojan favorizează acest lucru.

Băsescu susține că cifrele ultimului sondaj de opinie sunt îngrijorătoare.

„Mă uit la cele două partide şi văd, cel puţin PNL-ul, care a crezut că l-a găsit pe Mesia să-i facă mari, are o scădere consistentă faţă de sondajul din primăvară, consolidarea AUR şi asta înseamnă că partidele tradiţionale chiar nu-şi fac treaba. Pur şi simplu, suntem la situaţia la care cetăţenii nu sunt păcăliţi. Îi vedeţi că toată ziua ies şi debitează discursurile inepte, crezând că îi păcălesc pe români.

Vine Grindeanu şi spune cât de mult bine vrea să facă PSD-ul, dar nu-l lasă liberali, vine Bolojan cu inepţiile lui cu partide armistiţiu, cu termeni adesea absolut neconstituţionali. Oamenii ăştia nici măcar nu au vocabularul constituţional. Pur şi simplu, inventează termeni constituţionali, după mintea lor”, a menţionat el.

Întrebat dacă nu ar putea ajunge PSD şi AUR să formeze împreună o majoritate, Băsescu a răspuns că e posibilă o astfel de variantă.

„Eu cred că tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere, cu atât mai mult cu cât liberalii, prin Bolojan, chiar favorizează acest lucru şi nu se lasă mai prejos nici domnul preşedinte, care nu desemnează un premier”, a mai afirmat Traian Băsescu.

Declarațiile acestuia vin în contextul în care rezultatele sondajului INSCOP, realizat în perioada 1 - 7 septembrie 2026, au arătat că AUR ar obține cel mai mare scor dacă ar avea loc alegeri parlamentare duminica viitoare.

Raportat la cei care au exprimat preferinţa pentru un partid şi au declarat că ar merge sigur la vot (45% din total eşantion), 40.2% ar vota cu AUR (41,4% în mai 2026), 17.2% cu PNL (21,9% în mai 2026), 16.4% cu PSD (13,3% în mai 2026), şi 11.4% cu USR (10,8% în mai 2026).

Pentru UDMR ar opta 4.8% dintre alegători (3,4% în mai 2026), pentru SENS – 4.8% (2,3% în mai 2026), pentru POT – 2.2% (1,7% în mai 2026), iar pentru SOS România – 1.8% (3,1% în mai 2026). 1% dintre respondenţi îşi exprimă preferinţa pentru un candidat independent (0.9% în mai 2026), iar 0.2% pentru alt partid (1.1% în mai 2026).

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.