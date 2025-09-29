Live TV

Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”

basescu si putin close up
Vladimir Putin și Traian Băsescu. Foto: Arhiva Digi24

Traian Băsescu a reacționat după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova, arătând că votul este o înfrângere pentru Rusia.

„O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmaşi ai lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: votul”, a scris Traian Băsescu luni dimineață, într-un mesaj pe Facebook.

Cetățenii din Republica Moldova au votat duminică, într-un scrutin decisiv, apropierea de Uniunea Europeană. Prezența ridicată la urne, atât în țară cât și în diaspora, a confirmat miza uriașă a acestor alegeri, în urma cărora Partidul Maiei Sandu, Acțiune și Solidaritate (PAS), a obținut peste 50% din voturi și majoritatea în viitorul Parlament.

După numărarea a 99,91% din secțiile de votare (2.272 de secții din 2.274), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,16% (791.042 voturi), potrivit Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova.

„Blocul Patriotic” se clasează pe locul al doilea, cu 24,19% (381.489 voturi), urmat de Blocul Electoral „Alternativa”, care a obținut 7,97% (125.660 voturi).

„Partidul Nostru” a strâns 6,20% (97.849 voturi), iar Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) are 5,62% (88.675 voturi).

