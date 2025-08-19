Deși informațiile inițiale indicau că Traian Băsescu ar urma să primească o vilă de protocol, după ce Curtea Consitutțională a României a decis că își poate recupera privilegiile pierdute, fostul președinte a declarat pentru Digi24 că a cerut un apartament. Guvernul ar urma să adopte joi o Hotărâre în acest sens, potrivit unor surse Digi24.

Guvernul a amânat, deja de două ori, o decizie prin care să îi acorde fostului președinte o casă de protocol. Inițial, era vorba de o vilă situată în apropierea fostului sediu PD-L, partid pe care l-a condus în trecut.

Surse Digi24 au indicat, însă, că fostul președinte ar urma să primească un apartament. Informația a fost confirmată și de Traian Băsescu.

„Am solicitat un apartament. Casa era mult prea mare”, a declarat fostul președinte Traian Băsescu pentru Digi24.

Legea permite foștilor șefi de stat să obțină o locuință de protocol, 75% din indemnizație, dar și pază SPP.

În cazul lui Traian Băsescu, aceste privilegii au fost retrase pe fondul unei decizii definitive de colaborare cu Securitatea și unei Legi care i-a retras drepturile.

Fostul președinte a atacat, însă, Legea la CCR, iar judecătorii constituționali i-au dat câștig de cauză.

