Traian Băsescu va primi un apartament de protocol: „Casa este mult prea mare"
Deși informațiile inițiale indicau că Traian Băsescu ar urma să primească o vilă de protocol, după ce Curtea Consitutțională a României a decis că își poate recupera privilegiile pierdute, fostul președinte a declarat pentru Digi24 că a cerut un apartament. Guvernul ar urma să adopte joi o Hotărâre în acest sens, potrivit unor surse Digi24.
Guvernul a amânat, deja de două ori, o decizie prin care să îi acorde fostului președinte o casă de protocol. Inițial, era vorba de o vilă situată în apropierea fostului sediu PD-L, partid pe care l-a condus în trecut.