Training de lux pentru 30 de angajați ai MIPE. 7 dintre ei au plecat pe Coasta de Azur, chiar dacă ministrul a anulat deplasările

Sunt instituții care par imune la criza economică și măsurile de austeritate. 30 de angajați din Ministerul Fondurilor Europene, printre care și un director, și-au aranjat două excursii de pregătire în Franța, pe Coasta de Azur, și în Cipru, al căror cost se ridică la o jumătate de milion de lei. Ministrul Dragoș Pîslaru spune că, deși a cerut anularea călătoriilor, câțiva angajați au ținut totuși să plece. Printre ei este și un director care fa fi demis, a spus ministrul. Anunțul vine în condițiile în care, în iulie, Guvernul a aprobat un memorandum prin care premierul le cere instituțiilor să reducă deplasările externe.

„Joi seara am fost informat că o structură din cadrul ministerului, un organism intermediar regional, pregătise o plecare la training cu câte 15 persoane pentru două sesiuni, una pe Coasta de Azur, la Nisa, și cealaltă la Larnaca, Cipru. Bineînțeles, hoteluri de patru și de cinci stele, cu niște costuri importante pentru aceste 30 de persoane”, a spus Pîslaru.

El a spus că a aflat despre acest lucru joi seara, după ora 19:00, așa că vineri dimineață, la prima oră, a discutat cu directorul care a aprobat aceste cheltuieli. Acest director era unul dintre participanții la trainingul de la Nisa, Pe Coasta de Azur.

„Am aflat, evident, cu surprindere, că plecarea era programată pentru duminică. I-am comunicat explicit că nimeni nu pleacă pe banii statului la Nisa sau la Larnaka pe traininguri mai mult sau mai puțin importante. Am aflat în cursul zilei de vineri, când într-adevăr s-au anulat cele două deplasări.

Ei bine, luni, când eram la Bruxelles, am fost informat că domnul director și-a dat singur concediu și a aprobat concediu și pentru alți colegi care figurau pe lista de participanți la acest training. Alții au cerut să participe în telemuncă, astfel încât am verificat cu compania de transport și un număr de șapte participanți la acest training au plecat la Nisa cu biletele de avion care fuseseră cumpărate”, a povestit ministrul.

„Am dispus un control comun al Corpului de control al meu, al ministrului, și al Autorității de management pentru acest subiect, pe partea de nereguli. Astăzi am dispus demiterea directorului respectiv. În acest moment o să afle domnul director ca atunci când se întoarce de la Nisa se va întoarce fără să mai fie director. Mai mult decât atât, am cerut sesizări disisciplinare pentru toți colegii care au plecat în această excursie pe bani publici”, a mai spus Pîslaru.

Editor : M.B.