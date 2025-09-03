Live TV

Training de lux pentru 30 de angajați ai MIPE. 7 dintre ei au plecat pe Coasta de Azur, chiar dacă ministrul a anulat deplasările

Data actualizării: Data publicării:
dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sunt instituții care par imune la criza economică și măsurile de austeritate. 30 de angajați din Ministerul Fondurilor Europene, printre care și un director, și-au aranjat două excursii de pregătire în Franța, pe Coasta de Azur, și în Cipru, al căror cost se ridică la o jumătate de milion de lei. Ministrul Dragoș Pîslaru spune că, deși a cerut anularea călătoriilor, câțiva angajați au ținut totuși să plece. Printre ei este și un director care fa fi demis, a spus ministrul. Anunțul vine în condițiile în care, în iulie, Guvernul a aprobat un memorandum prin care premierul le cere instituțiilor să reducă deplasările externe.

„Joi seara am fost informat că o structură din cadrul ministerului, un organism intermediar regional, pregătise o plecare la training cu câte 15 persoane pentru două sesiuni, una pe Coasta de Azur, la Nisa, și cealaltă la Larnaca, Cipru. Bineînțeles, hoteluri de patru și de cinci stele, cu niște costuri importante pentru aceste 30 de persoane”, a spus Pîslaru.

El a spus că a aflat despre acest lucru joi seara, după ora 19:00, așa că vineri dimineață, la prima oră, a discutat cu directorul care a aprobat aceste cheltuieli. Acest director era unul dintre participanții la trainingul de la Nisa, Pe Coasta de Azur.

„Am aflat, evident, cu surprindere, că plecarea era programată pentru duminică. I-am comunicat explicit că nimeni nu pleacă pe banii statului la Nisa sau la Larnaka pe traininguri mai mult sau mai puțin importante. Am aflat în cursul zilei de vineri, când într-adevăr s-au anulat cele două deplasări.

Ei bine, luni, când eram la Bruxelles, am fost informat că domnul director și-a dat singur concediu și a aprobat concediu și pentru alți colegi care figurau pe lista de participanți la acest training. Alții au cerut să participe în telemuncă, astfel încât am verificat cu compania de transport și un număr de șapte participanți la acest training au plecat la Nisa cu biletele de avion care fuseseră cumpărate”, a povestit ministrul.

„Am dispus un control comun al Corpului de control al meu, al ministrului, și al Autorității de management pentru acest subiect, pe partea de nereguli. Astăzi am dispus demiterea directorului respectiv. În acest moment o să afle domnul director ca atunci când se întoarce de la Nisa se va întoarce fără să mai fie director. Mai mult decât atât, am cerut sesizări disisciplinare pentru toți colegii care au plecat în această excursie pe bani publici”, a mai spus Pîslaru.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
trenul lui kim jong un
2
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
avion
3
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
4
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
radu miruta ministrul economiei
5
Miruță: România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, vinovații îi știe orice...
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"
Digi Sport
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan, președintele României.
Ce a spus Nicuşor Dan despre prezența foștilor premieri Adrian...
BUCURESTI - USR - PMB - 16 OCT 2024
Lasconi, atac la Nicușor Dan pe tema primăriilor: „După ce am avut 10...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Reacția Guvernului României după vizita lui Dăncilă și Năstase în...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Adrian Câciu (PSD) critică amenințările lui Ilie Bolojan cu demisia...
Ultimele știri
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Femeia din Prahova bătută pe stradă şi lovită cu maşina de amant a murit la spital
Belgia anunță cele două condiții pentru a recunoaște statul Palestina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
WhatsApp Image 2025-07-28 at 09.50.34_21471202
Pîslaru: Autoritățile din Neamț și Suceava pot accesa fonduri europene pentru reconstrucția zonelor distruse de inundații
microbuz alb transport elevi
Microbuze școlare la suprapreț. Pîslaru: Sunt trei anchete. Până la sfârşitul lunii aştept raportul Corpului de Control
elevi
Mesajul ministrului Dragoş Pîslaru pentru părinți: Banii de pe cardurile educaţionale pot fi cheltuiți doar până pe 31 august
Dragoș Pîslaru.
Dragoș Pîslaru: Proiectele din PNRR neîncepute sau cu stadiu fizic sub 30% vor fi suspendate
dragos pislaru guvern
Ministrul Dragoș Pîslaru anunță ce se va întâmpla cu autostrăzile scoase din PNRR. „Punem cap la cap sursele de finanțare”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră
Fanatik.ro
Nicușor Dan, amendat pentru refuzul de a semna acte. Primul proces pierdut ca președinte în funcție
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în...
Adevărul
Ucraina își redefinește securitatea: în locul garanțiilor occidentale – o armată puternică și capacitate...
Playtech
Care este cea mai deşteaptă pasăre din lume? Dansează pe ritm, numără şi are inteligenţa unui copil de 3 ani
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
Pro FM
Momentul în care o mamă îi explică fiicei sale de șase ani că nu va fi invitată la nunta lui Taylor Swift...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome...
Newsweek
Când se dau pensiile, alocații, indemnizații în septembrie? Ce schimbări sunt la plățile sociale?
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...