Transferurile din Parlament s-au intensificat începând din aprilie, perioadă în care social-democrații transmiteau tot mai multe semnale că iau în calcul ieșirea de la guvernare. De la alegerile parlamentare din 2024 și până la concretizarea moțiunii de cenzură, 16 aleși și-au schimbat grupul parlamentar. Ulterior, în doar cinci luni, alți 19 parlamentari au făcut astfel de schimbări. Liberalii sunt campionii transferurilor, urmați de social-democrați.

Liberalii au atras, în total, opt aleși de la AUR, SOS România și POT. Șase dintre aceștia au venit în partid din aprilie încoace, când PSD lua în calcul serios ieșirea de la guvernare. Transferurile au fost criticate public de deputata PNL Alina Gorghiu, una dintre contestatarele lui Ilie Bolojan.

Printre cei care au făcut această mutare se numără și Adrian Peiu, fost senator SOS România, care în luna iunie a fost ales lider interimar al organizației liberale Ialomița.

Pe locul al doilea se află social-democrații, cu șase parlamentari atrași din POT și din partidul Dianei Șoșoacă. Cei mai mulți dintre aceștia au venit la scurt timp după alegerile parlamentare din 2024.

SOS România s-a fragmentat în mai multe grupuri. Unul dintre acestea este PACE, apropiat de PSD și apărut în perioada în care începuseră deja primele tensiuni în fosta Coaliție. Un alt grup, Uniți pentru România, înființat în luna mai și al cărui lider informal este în prezent Victor Ponta, a atras trei parlamentari, tot de la SOS România.

O parte dintre parlamentarii plecați din SOS România au ajuns în AUR, în timp ce grupul neafiliaților a adunat aleși proveniți din mai multe formațiuni. Peste jumătate dintre aceste schimbări au avut loc însă începând din luna aprilie.

În ceea ce-i privește pe parlamentarii care au schimbat cel mai des grupul, Andrei Csillag și Gheorghe Petru Pîclâșan au făcut câte cinci astfel de schimbări. Cei doi au trecut de două ori la POT și la grupul neafiliaților și o dată la Uniți pentru România.

Jianu Iosif și Moiseev Alexandrin au trecut prin câte patru grupuri parlamentare, după ce au plecat din SOS România și au ajuns până în PSD și PNL.

Editor : C.S.