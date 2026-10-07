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Video „Trebuia Camera de Comerț să facă întâlnire în Ferentari?” Florin Manole le răspunde deputaților care au cerut comisia Mykonos-Nordis

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
Petre Florin Manole. Inquam Photos / George Călin
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A fost protest în plenul Camerei Deputaților astăzi. Motivul scandalului: zborurile de lux pentru politicieni și afaceriști plătite de Nordis și cel către Mykonos, organizat de Camera de Comerț. USR a cerut înființarea unei comisii parlamentare care să ancheteze aceste călătorii, în care au plecat și fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole sau judecătorul CCR Cristian Deliorga. Deputații au venit înarmați cu pancarte în care au cerut explicații legate de natura escapadelor.

Diana Stoica, lidera deputaților USR: Stimată doamnă vicepreședintă, mă văd nevoită să iau cuvântul iarăși astăzi, pe procedură, pentru că în fiecare secundă în care nu supuneți la vot, în plen, înființarea comisiei de anchetă Mykonos-Nordis, încălcați regulamentul Camerei Deputaților.

A urmat o ceartă, după care a luat cuvântul social-democratul Florin Manole, fost ministru al Muncii, care a fost și el în avionul privat spre Mykonos.

Florin Manole: Cine a plătit zborurile? Camera de Comerț. De ce Mykonos? Ar fi trebuit oare Camera de Comerț să facă o întâlnire bilaterală în Ferentari să discute despre investiții în România? Cred că sunteți un pic inocenți. Camera de Comerț a Franței zboară în sudul Franței, e un adevăr. Banii publici folosiți în acest zbor au fost zero lei. Banii publici însă pe care Clotilde Armand i-a furat din primărie, conform instanței, nu v-a preocupat asta? Ăia au fost toți bani publici. Aveți colegi care nu dau răspunsuri în instanțe, dar vă întrebați de ce nu dau răspuns în Parlament.

Editor : M.B.

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