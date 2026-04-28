„Trebuie să scăpăm de acest prim-ministru”. Sorin Grindeanu spune că are încredere că parlamentarii vor vota moțiunea anti-Bolojan

Preşedintele PSD Sorin Grindeanu apreciază ca fiind „un semn bun” că moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan are mai mult de 20 de semnături peste numărul necesar. El a afirmat că are încredere în colegii lui din Parlament că vor vota această moţiune şi a subliniat că „România trebuie să scape de acest guvern, de acest prim-ministru”.

„Am înţeles şi eu de la colegii mei că sunt peste 250 de semnături. Sigur, e un pas important, dar moţiunea va fi votată marţi, ceea ce înseamnă dezbatere, vot şi atunci vom vedea. Dar e un semn bun, evident în acest moment, sunt peste 20 de semnături, peste numărul necesar”, a declarat Sorin Grindeanu, marţi seară, la România TV, potrivit News.ro.

El a menţionat că are încredere în colegii său că vor vota moţiunea: „Am încredere în toţi oamenii, în parlamentari, sunt oameni serioşi şi nu că am eu încredere, cred că România trebuie să scape de acest guvern, de acest prim-ministru, ca să fiu şi mai clar. Tocmai de aceea nici n-a fost foarte greu să avem acest număr de semnături. Pentru că parlamentarii sunt hotărâţi şi, de fapt, exprimă voinţa poporului”.

Moţiunea de cenzură semnată de parlamentari PSD-AUR-PACE-Întâi România este intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului!”.

Premierul este acuzat că a transmis un mesaj nazist, vorbind despre şobolanii din cămară şi că Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în Coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică.

Moţiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă, marţi, în Parlament şi este semnată de 251 de parlamentari, a anunţat liderul AUR, George Simion. Dezbaterea şi votul sunt programate săptămâna viitoare, pe 5 mai.

