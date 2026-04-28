„Trebuie să scăpăm de acest prim-ministru”. Sorin Grindeanu spune că are încredere că parlamentarii vor vota moțiunea anti-Bolojan

Preşedintele PSD Sorin Grindeanu apreciază ca fiind „un semn bun” că moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan are mai mult de 20 de semnături peste numărul necesar. El a afirmat că are încredere în colegii lui din Parlament că vor vota această moţiune şi a subliniat că România trebuie să scape de acest guvern, de acest prim-ministru”.

„Am înţeles şi eu de la colegii mei că sunt peste 250 de semnături. Sigur, e un pas important, dar moţiunea va fi votată marţi, ceea ce înseamnă dezbatere, vot şi atunci vom vedea. Dar e un semn bun, evident în acest moment, sunt peste 20 de semnături, peste numărul necesar”, a declarat Sorin Grindeanu, marţi seară, la România TV, potrivit News.ro.

El a menţionat că are încredere în colegii său că vor vota moţiunea: Am încredere în toţi oamenii, în parlamentari, sunt oameni serioşi şi nu că am eu încredere, cred că România trebuie să scape de acest guvern, de acest prim-ministru, ca să fiu şi mai clar. Tocmai de aceea nici n-a fost foarte greu să avem acest număr de semnături. Pentru că parlamentarii sunt hotărâţi şi, de fapt, exprimă voinţa poporului”.

Moţiunea de cenzură semnată de parlamentari PSD-AUR-PACE-Întâi România este intitulată STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului!”.

Premierul este acuzat că a transmis un mesaj nazist, vorbind despre şobolanii din cămară şi că Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în Coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică.

Moţiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă, marţi, în Parlament şi este semnată de 251 de parlamentari, a anunţat liderul AUR, George Simion. Dezbaterea şi votul sunt programate săptămâna viitoare, pe 5 mai.

Victoria Stoiciu
1
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
nicusor dan face declaratii
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
Daniel Fenechiu.
3
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
george simion sustine un discurs
4
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
soldați Ucraina
5
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă...
Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct
Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct
Te-ar putea interesa și:
grindeanu bolojan
Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că aruncă cu „minciuni”: Să-şi vadă cât mai poate câteva zile de treabă
Ludovic-Orban-Nicusor-Dan-scaled
Ce sfat îi dă Ludovic Orban președintelui în criza politică actuală. Dacă nu face asta, „următoarea țintă” va fi chiar el
Ludovic Orban.
Pierderea lui Ilie Bolojan, „ireparabilă” pentru PNL, consideră Ludovic Orban. Cele două variante pe care le au liberalii
INSTANT_CONSULTARI_PSD_67_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre declarația lui Sorin Grindeanu privind un guvern cu AUR: Vorbește pentru zeci de mii de oameni. Să-l luăm în serios
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, prima reacție la moțiunea PSD-AUR: „Era un scenariu previzibil”. Ce spune despre Ilie Bolojan și alegerile anticipate
Recomandările redacţiei
alexandru balan primeste flori la revenirea in belarus
Alexandru Balan, întâmpinat cu flori în Belarus şi prezentat de presa...
Donald Trump.
Conflictul dintre SUA și Iran riscă să „înghețe”: oficialii americani...
magyar
Ungaria vrea relansarea dialogului cu Kievul: Peter Magyar propune un...
pasaport sua - fata trump
SUA marcheză 250 de ani de independență cu pașapoarte în ediție...
Nicușor Dan, întrevedere cu cancelarul Austriei, Christian Stocker: „Este important să găsim soluții comune pentru crizele globale”
Fostul director al FBI James Comey, ţinta lui Donald Trump, pus din nou sub acuzare. Acum, din cauza unei fotografii cu scoici
Partidul german de extremă dreapta AfD are un avans-record faţă de conservatorii cancelarului Merz (sondaj)
Horoscopul lunii mai 2026. Schimbări neașteptate pentru toate zodiile. Ce îți rezervă astrele în această...
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul...
Destinația de vacanță în care a ajuns Gabi Tamaș, după filmările de la Survivor România. Fostul Faimos s-a...
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Verdictul specialistului după faza controversată de arbitraj de la PSG – Bayern! Trebuia sau nu acordat...
Victor Ponta îi recomandă liderului AUR să-şi „cizeleze” discursul despre șeful statului: „George, nu mai...
Oraşul din România din care localnicii fug cu prima ocazie. Lipsa locurilor de muncă, unul dintre motive
Elena Lasconi își caută consilier personal. Anunțul postat pe rețelele sociale a stârnit reacții ample: „Un...
Lovitură de proporții: Real Madrid și-a ales noul antrenor! ”Variantă de neimaginat”
Cât ar fi costat rochia de mireasă purtată de soția lui Dorian Popa. Creația vestimentară a fost realizată în...
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Victor Ponta, mesaj pentru PSD: „Sunt de părere că trebuie să vă aliați cu AUR, dar sunt și de părere că...
Care pensionari iau 550 de lei în plus la pensie în luna mai? Când încep să se distribuie banii - joi sau luni
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Cameron Diaz, declarații neașteptate după ce a devenit mamă pentru prima oară la 47 de ani: „Încerc să rămân...
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale